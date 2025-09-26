x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Estoy escondido y pidiendo asilo político”: mánager de B King asegura que no regresará a Colombia por temor a su vida

Juan Camilo Gallego había viajado con los músicos a México, pero el día de la desaparición perdió el rastro de B-King, pues tenían programada una reunión con empresarios.

  • Juan Camilo Gallego, mánager del cantante B-King, dice que teme por su vida y que no piensa regresar a Colombia. FOTOS: Tomada de Instagram @camilomanagerr - @Bking
    Juan Camilo Gallego, mánager del cantante B-King, dice que teme por su vida y que no piensa regresar a Colombia. FOTOS: Tomada de Instagram @camilomanagerr - @Bking
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

26 de septiembre de 2025
bookmark

Juan Camilo Gallego, mánager del cantante B-King, asegura que teme por su vida tras los recientes hechos violentos ocurridos en México contra Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown). Gallego había viajado con ambos artistas al país norteamericano para cumplir con una presentación musical.

El día de la desaparición tenían programada una reunión con empresarios, pero esta no se llevó a cabo, ya que B-King dejó de contestar el celular después de haber ido al gimnasio en la zona de Polanco. El mánager ha recibido amenazas tras la muerte del cantante, por lo que declaró a W Radio que no planea regresar a Colombia hasta que el caso sea esclarecido.

“La verdad temo por mi vida y estoy escondido desde el día en que se supo lo de la muerte. Yo fui la persona que puso la denuncia y di la cara ante los medios. Para mí es difícil salir a la calle o confiar en una patrulla... tengo mucho miedo, la verdad”, aseveró al medio citado.

Lea también: Los tatuajes con los que buscan en México a Angie Miller, la amiga de B King y Dj Regio Clown que está desaparecida

Rogelio Mastracci, diseñador y amigo cercano de Jorge Luis, era quien confeccionaba los atuendos que utilizaba en sus presentaciones como DJ. “Él (Mastracci) es el mejor amigo de Regio Clown y también está escondido por temor a lo que pueda pasarle”, agregó Juan Camilo.

Y añadió: “B-King llevaba 12 años en la música y no le conocí ningún nexo con bandas. Yo no voy a regresar a Colombia y ya pedí asilo político en varios países. Un abogado me está acompañando con hospedaje y alimentación... me siento en una situación muy difícil”. El manager desestimó versiones de la prensa mexicana en el sentido de que el crimen estaría relacionado con un cártel de las drogas.

Entérese: Hermano de Regio Clown revela detalles del DJ tras el asesinato: “Hace 4 años se fue a vivir a México”

Angélica Yetsey Torrini León, quien en sus redes sociales se presenta como Angie Miller, es una actriz de contenido para adultos que acompañaba a los músicos en México. De ella se supo que fue capturada el 23 de septiembre a las 8: 15 p.m. (hora México), según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

InfogrÃ¡fico
“Estoy escondido y pidiendo asilo político”: mánager de B King asegura que no regresará a Colombia por temor a su vida

Sin embargo, en la Fiscalía de ese país también informó sobre otro reporte de desaparecida con la misma fecha, por lo que se intenta establecer si es que fue liberada y posteriormente secuestrada.

“Estoy escondido y pidiendo asilo político”: mánager de B King asegura que no regresará a Colombia por temor a su vida

Siga leyendo: ¿Qué tenía que ver el artista asesinado B King con el narcotraficante alias “Fritanga” del Clan del Golfo?

Temas recomendados

Narcotráfico
Música
Redes sociales
Drogas
Desaparición forzada
Homicidio
Instagram
Desaparición
Asesinato
artistas
Tusi
Colombia
México
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida