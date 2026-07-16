Hombre que se viralizó tras golpear brutalmente a su perro por comerse un pedazo de carne fue condenado a 20 meses de prisión

Un juez condenó a Fernando Alonso Oviedo Sánchez a 20 meses de prisión por el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de un animal, agravado, tras comprobarse que en noviembre de 2025 agredió a un perro de su propiedad en el municipio de San Jacinto del Cauca, en Bolívar.
La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas del caso, entre ellas un video grabado por un vecino, en el que quedó registrada la agresión que ocurrió después de que el animal se comiera un pedazo de carne que estaba sobre un mesón.