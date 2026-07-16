Hombre que se viralizó tras golpear brutalmente a su perro por comerse un pedazo de carne fue condenado a 20 meses de prisión

Un juez condenó a Fernando Alonso Oviedo Sánchez a 20 meses de prisión por el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de un animal, agravado, tras comprobarse que en noviembre de 2025 agredió a un perro de su propiedad en el municipio de San Jacinto del Cauca, en Bolívar. La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas del caso, entre ellas un video grabado por un vecino, en el que quedó registrada la agresión que ocurrió después de que el animal se comiera un pedazo de carne que estaba sobre un mesón.

Durante el proceso judicial, un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) acreditó que el hoy condenado inmovilizó al canino, lo golpeó con un látigo y le ocasionó lesiones de consideración. El material audiovisual obtenido con un teléfono celular fue una de las principales evidencias que permitieron sustentar la investigación y la imputación del cargo, el cual fue aceptado por Oviedo Sánchez.

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Video del caso fue una prueba clave en el proceso judicial

La sentencia impuesta establece una pena de 20 meses de prisión, el pago de una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la inhabilidad por 63 meses para adquirir, tener, cuidar o refugiar animales y la inhabilidad durante cinco años para ejercer derechos y funciones públicas. El caso adquirió notoriedad nacional luego de que las imágenes de la agresión comenzaran a circular en redes sociales, donde generaron múltiples reacciones. En un primer momento se difundió información que ubicaba los hechos en Yarumal, Antioquia; sin embargo, posteriormente las autoridades confirmaron que el caso correspondía al municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar. La Fiscalía, por su parte, identificó el lugar de los hechos como San Jacinto del Cauca, Bolívar, dentro del proceso judicial.

Tras la difusión del video, las autoridades ofrecieron una recompensa para ubicar al responsable. Días después, Fernando Alonso Oviedo Sánchez se presentó ante las autoridades y entregó un perro que inicialmente fue considerado por algunas versiones como un animal diferente al registrado en la grabación, debido a que también circuló información que indicaba que el canino había muerto. Las valoraciones veterinarias permitieron establecer posteriormente que se trataba del mismo perro, el cual sobrevivió a las agresiones, y esos informes fueron incorporados a la investigación. La condena fue impuesta en el marco de las disposiciones vigentes para sancionar el maltrato animal, luego de que el procesado aceptara su responsabilidad por los hechos investigados. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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