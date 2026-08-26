Irán y Omán se repartirán los cobros de la navegación por el estrecho de Ormuz, asegura Teherán

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este miércoles, 26 de agosto, que pactaron con Omán repartirse los beneficios de las tasas por navegar en el estrecho de Ormuz.

“Durante las negociaciones con Omán, se alcanzaron algunos acuerdos sobre qué parte corresponde a cada país de las aguas del estrecho y sobre qué parte de los ingresos corresponde a Irán y a Omán”, afirmó el portavoz de los Guardianes, Hosein Mohebi.

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El vocero acusó a Estados Unidos de “obstaculizar” las labores para llegar a un acuerdo en las negociaciones entre Irán y Omán, los dos Estados ribereños del estrecho de Ormuz.

Los esfuerzos para poner fin de forma definitiva a la guerra entre Irán y Estados Unidos están estancados y un punto clave de discordia es la exigencia de Teherán de cobrar a los buques por el paso por el estrecho de Ormuz, una exigencia rechazada de plano por Washington.

Irán y Omán llevan semanas debatiendo el futuro de la navegación por esta vía marítima, y Teherán afirma que “se han acordado” las coordenadas geográficas de una ruta prevista por ambos países.

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Las autoridades iraníes, sin embargo, han insistido en que el estrecho no se reabrirá por completo hasta que Estados Unidos satisfaga las exigencias de Teherán, entre las que se incluyen el levantamiento de su bloqueo naval, la retirada de las sanciones y el desbloqueo de los activos iraníes en el extranjero.

Los cancilleres de Irán y Omán se reunieron el martes en Teherán y abordaron el establecimiento de un corredor temporal de navegación en el estrecho de Ormuz y un acuerdo para poner en marcha un proceso de desminado de este importante paso marítimo.