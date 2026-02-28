Irán lanza misiles sobre Dubái y evacúan el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo

El icónico Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con más de 820 metros y 160 plantas, fue evacuado este sábado luego de que se escucharan fuertes explosiones en distintos puntos de Dubái, en medio de la ofensiva iraní con misiles balísticos contra posiciones militares estadounidenses en el Golfo. Residentes declararon a Agence France-Presse (AFP) que oyeron detonaciones que hicieron temblar ventanas y vieron misiles surcando el cielo. “Fue una gran explosión que hizo temblar las ventanas”, relató un testigo citado por Reuters, que también informó sobre nuevas explosiones masivas en Abu Dabi y Dubái. Las autoridades activaron protocolos de emergencia. Visitantes y empleados fueron desalojados del rascacielos mientras la policía acordonaba calles cercanas y pedía calma a la población. El edificio, símbolo del dinamismo económico de la ciudad, quedó cerrado por precaución. El rascacielos se ubica junto a uno de los centros comerciales más grandes del mundo, con más de 1.200 tiendas y habitual alta afluencia de público, lo que elevó la tensión entre turistas y residentes en los distritos comerciales y de gran altura.

Proyectiles iraníes impactan hotel Fairmont The Palm, en Dubái,

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que proyectiles iraníes impactan las inmediaciones del hotel Fairmont The Palm, en Dubái, provocando incendios, heridos y escenas de pánico entre huéspedes y residentes. Las grabaciones, captadas por turistas y vecinos, registran una columna de humo negro elevándose sobre el complejo ubicado en la exclusiva isla artificial Palm Jumeirah. En las imágenes se escuchan explosiones y, segundos después, se observa cómo las llamas avanzan por varios niveles de la estructura.

El hotel Fairmont The Palm, reconocido por su oferta de lujo, restaurantes de alta cocina, piscinas y spa, quedó parcialmente envuelto en fuego. La situación obligó a evacuar a quienes se encontraban en el lugar, en medio de carreras desesperadas hacia zonas seguras. Testigos relataron que el sonido de sirenas antiaéreas precedió al impacto. Instantes después, un fuerte estallido sacudió el área cercana a la marina. Algunos afirmaron haber visto fragmentos caer desde el cielo, lo que incrementó el temor entre la población civil. Lea más: Alerta diplomática: Colombia activó monitoreo en Medio Oriente tras ataque de EE. UU. e Israel a Irán

Ataques iraníes alcanzan Dubái, Abu Dabi, Doha y Riad

Irán lanzó ataques contra puntos en Abu Dabi y Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, así como en Doha (Qatar) y Riad (Arabia Saudita). Se reportó una primera oleada de explosiones durante el día, seguida de nuevas detonaciones horas después. En Abu Dabi, el Ministerio de Defensa emiratí confirmó la muerte de un civil de nacionalidad asiática tras la caída de restos de un misil en una zona residencial. “Estos actos constituyen una peligrosa escalada y un acto cobarde que amenaza la seguridad de los civiles y socava la estabilidad”, señaló el ministerio en un comunicado oficial. Misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria iraní fueron interceptados por sistemas de defensa aérea, pero la metralla causó daños colaterales y generó alarma en varias ciudades del Golfo. Entérese: ¿Por qué Israel y EE. UU. atacaron a Irán? Cinco claves para entender a la república islámica

En redes sociales se viralizaron videos que registraron el impacto de misiles en el hotel Fairmont The Palm, en Dubái.

Incendio en Palm Jumeirah y suspensión de vuelos

Como se mencionó, hay testimonios y videos difundidos en redes y medios digitales describieron un incendio en la isla artificial Palm Jumeirah. El medio Middle East Eye recogió un relato que hablaba de “sonidos fuertes y fuego en Palm Island”. El portal Sky News y el sitio Apa.az apuntaron a la posible caída de restos de misiles cerca de un hotel en la zona, lo que habría provocado un gran incendio. En paralelo, la actividad en el Aeropuerto Internacional de Dubái quedó completamente suspendida hasta nuevo aviso, según Reuters. Varios países cerraron su espacio aéreo y cancelaron vuelos internacionales, incluidos los enlaces hacia y desde Dubái y Doha, reflejando la magnitud de la crisis. Siga leyendo: Mueren ministro de Defensa de Irán y comandante de la Guardia Revolucionaria tras ataque con misiles: Reuters

¿Por qué Dubái está en la línea de fuego?

Dubái y otros países del Golfo son aliados estratégicos de Estados Unidos. Albergan bases militares, infraestructura crítica y rutas comerciales globales clave. Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Baréin forman parte de la red logística y militar estadounidense en la región. Irán justificó los ataques como una respuesta directa a la ofensiva conjunta lanzada horas antes por Estados Unidos e Israel contra múltiples objetivos militares en su territorio.