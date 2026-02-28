Irán cierra el Estrecho de Ormuz en Oriente Medio, la principal ruta mundial del petróleo

Irán reportó que cerró el paso por el Estrecho de Ormuz, la ruta marítima más importante a nivel global para el transporte de petróleo. La información fue difundida por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que aseguró haber advertido a embarcaciones sobre la suspensión del tránsito. De acuerdo con un funcionario de la misión naval europea Operación Aspides, varios buques han recibido transmisiones por radio en frecuencia VHF en las que la Guardia Revolucionaria indica que “ningún barco puede pasar por el estrecho de Ormuz”. El funcionario, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, aclaró que Irán no ha confirmado formalmente esa orden. El CGRI sostuvo, a través de medios afiliados al régimen chií, que ha advertido a varios barcos que, debido a “las condiciones inseguras” alrededor del estrecho —resultado de la agresión militar estadounidense e israelí y de las respuestas de Irán— el paso “actualmente no es seguro”.

Entérese: Trump reacciona tras el ataque a Irán: “Ahora tienen un presidente que les da lo que ustedes quieren” La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, Aspides, confirmó a la AFP esta información. Según el teniente coronel Sócrates Ravanos, los buques recibieron mensajes de radio de alta frecuencia en los que el ejército ideológico de Irán afirma que “ningún barco tiene permitido pasar por el estrecho de Ormuz”.

Qué significa el Estrecho de Ormuz para el petróleo mundial

El Estrecho de Ormuz es la arteria comercial más importante del planeta para la exportación de petróleo. Por allí transita aproximadamente una quinta parte del crudo mundial y buena parte de la flota comercial internacional. Conecta a los principales productores del golfo Pérsico, Arabia Saudí, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos, con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Cualquier interrupción impacta directamente los precios internacionales de la energía y la estabilidad del comercio global. Teherán lleva años amenazando con bloquear esta estrecha vía marítima en represalia por cualquier ataque contra la República Islámica. Ahora, en medio de la confrontación con Estados Unidos e Israel, esa amenaza parece haberse activado al menos en el plano operativo. Fuentes de la Marina iraní aseguraron a Al Jazeera que el tráfico marítimo está en proceso de suspensión, tras un aviso previo difundido en redes sociales por el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

Mapa de Orden Mundial para entender la importancia del estrecho de Ormuz.

Irán ha cerrado el Estrecho de Ormuz, según el grupo de trabajo naval de la Unión Europea.

Advertencias legales: la postura del Reino Unido sobre el estrecho

El United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), organismo británico que monitorea la actividad comercial en los océanos, informó haber detectado una señal de radio VHF presuntamente emitida por la Guardia Revolucionaria, en la que se advertía a todo el tráfico marítimo del cierre del estrecho. Sin embargo, el UKMTO aclaró esas transmisiones o declaraciones que indiquen el cierre del Estrecho de Ormuz “no son legalmente vinculantes ni constituyen una restricción legal a la navegación según el derecho internacional”, salvo que se implementen y apliquen dentro de los marcos legales correspondientes. El organismo subrayó que, por el momento, el estrecho no está cerrado, pese a la actividad militar en la región.