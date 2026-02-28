Irán cierra el Estrecho de Ormuz en Oriente Medio, la principal ruta mundial del petróleo

Irán reportó que cerró el paso por el Estrecho de Ormuz, la ruta marítima más importante a nivel global para el transporte de petróleo.
La información fue difundida por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que aseguró haber advertido a embarcaciones sobre la suspensión del tránsito.
De acuerdo con un funcionario de la misión naval europea Operación Aspides, varios buques han recibido transmisiones por radio en frecuencia VHF en las que la Guardia Revolucionaria indica que “ningún barco puede pasar por el estrecho de Ormuz”.
El funcionario, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, aclaró que Irán no ha confirmado formalmente esa orden.
El CGRI sostuvo, a través de medios afiliados al régimen chií, que ha advertido a varios barcos que, debido a “las condiciones inseguras” alrededor del estrecho —resultado de la agresión militar estadounidense e israelí y de las respuestas de Irán— el paso “actualmente no es seguro”.