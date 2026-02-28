Se entregó uno de los más buscados por delitos sexuales en Antioquia, ofrecían hasta $50 millones

William Darío Correa Arteaga, de 58 años, se entregó en el municipio de San Vicente Ferrer, ubicado en el Oriente antioqueño, en el marco de una búsqueda en su contra por figurar como uno de los 18 hombres más buscados por delitos sexuales con menor de 14 años en el departamento.

La noticia fue confirmada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien aseguró que por Correa Arteaga se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien proporcionara información que permitiera dar con el paradero de este hombre, oriundo de Cañasgordas, para su posterior judicialización.

El mandatario local enfatizó que esta acción se realizó como resultado de la “presión social” contra el señalado, instándolo a entregarse para ser presentado ante un juez de la República.

“Uno más: sea porque se capturan o porque, ante la presión social, se entregan, como es el caso de este sujeto que hace parte de los 18 del cartel de los más buscados por delitos sexuales contra niñas y mujeres. William Darío Correa Arteaga se entregó en San Vicente Ferrer en las últimas horas y fue presentado ante un juez de la República”, escribió Rendón en su cuenta de X.