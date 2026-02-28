x

Se entregó uno de los más buscados por delitos sexuales en Antioquia, ofrecían hasta $50 millones

William Darío Correa Arteaga figuraba en el cartel de los 18 más buscados en Antioquia. El señalado era requerido por el delito de acto sexual con menor de catorce años, cometido en 2024.

  • Se entregó William Darío Correa Arteaga, de 58 años, ante las autoridades luego de figurar en un cartel de los más buscados en Antioquia por delitos sexuales. FOTOS: Gobernación de Antioquia
    Se entregó William Darío Correa Arteaga, de 58 años, ante las autoridades luego de figurar en un cartel de los más buscados en Antioquia por delitos sexuales. FOTOS: Gobernación de Antioquia
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

William Darío Correa Arteaga, de 58 años, se entregó en el municipio de San Vicente Ferrer, ubicado en el Oriente antioqueño, en el marco de una búsqueda en su contra por figurar como uno de los 18 hombres más buscados por delitos sexuales con menor de 14 años en el departamento.

La noticia fue confirmada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien aseguró que por Correa Arteaga se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien proporcionara información que permitiera dar con el paradero de este hombre, oriundo de Cañasgordas, para su posterior judicialización.

Lea también: Gringo fue condenado a 18 años de cárcel en Estados Unidos por abusar de una menor en Medellín, a la cual embarazó

El mandatario local enfatizó que esta acción se realizó como resultado de la “presión social” contra el señalado, instándolo a entregarse para ser presentado ante un juez de la República.

“Uno más: sea porque se capturan o porque, ante la presión social, se entregan, como es el caso de este sujeto que hace parte de los 18 del cartel de los más buscados por delitos sexuales contra niñas y mujeres. William Darío Correa Arteaga se entregó en San Vicente Ferrer en las últimas horas y fue presentado ante un juez de la República”, escribió Rendón en su cuenta de X.

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, BG (R) Luis Eduardo Martínez Guzmán, afirmó que Arteaga aparecía en el cartel de los más buscados “por la comisión de delitos sexuales contra niñas y mujeres en el departamento. Era requerido por el delito de actosexual con menor de catorce años, por hechos ocurridos en este municipio el 8 denoviembre de 2024”.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, del cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres —lanzado el 30 de octubre— ya han sido capturados Diego Alejandro Pérez Ramírez, requerido porel delito de acto sexual violento agravado; y Freddy Gil Hernández, buscado por el delito de acceso carnal abusivo. José Miguel Álvarez Ramos, quien era requerido poractos sexuales con menor de 14 años, también se entregó a las autoridades.

Por su parte, Argirio Domicó Domicó, quien tenía una orden de captura por el delito defeminicidio en el municipio de Ituango, fue hallado muerto en circunstancias que por el momento son materia de investigación por parte de las autoridades.

Siga leyendo: Federico Gutiérrez asistirá a juicio en Estados Unidos contra señalado abusador sexual en Medellín

Temas recomendados

Delincuencia común
Mujeres
Justicia
Abuso sexual
Policía
Gobernación de Antioquia
Delitos sexuales
captura
niñas
Noticias
Cartel
Antioquia
Andrés Julián Rendón
