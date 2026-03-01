EPM desmiente especulaciones y aclara que embalse de Hidroituango no está al máximo

Empresas Públicas de Medellín (EPM) le salió al paso a las múltiples especulaciones que se vienen tejiendo sobre el embalse de Hidroituango, a raíz de las fuertes lluvias que han caído en la región durante los últimos días.
Al tiempo que desde varios organismos de gestión del riesgo se ha elevado en días recientes alertas por posibles incrementos en el caudal del río Cauca, la central ha sido objeto de algunos señalamientos sobre su seguridad y operación.
A raíz de esa situación, EPM arrancó aclarando que no es cierto que el nivel del embalse de Hidroituango haya llegado a un 100%, precisando que, de una cota máxima de 420 metros sobre el nivel del mar, el agua actualmente está llegando a los 409 metros.
La empresa señaló que si bien en algunos reportes de empresas como XM, que opera el sistema interconectado y administra el sistema de energía mayorista del país, el nivel ha aparecido cercano al 100%, dicho indicador se refiere no a la totalidad del embalse, sino al nivel de referencia para la producción de energía.