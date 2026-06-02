Irán anuncia funeral de Estado de tres días por la muerte de Alí Jamenei

Irán que anunció que realizará un funeral de Estado de tres días para despedir al líder supremo Alí Jamenei fallecido el pasado 28 de febrero durante los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel que desencadenaron una escalada militar sin precedentes en Oriente Medio.
La ceremonia, cuya fecha aún no ha sido definida, había sido programada inicialmente para el 4 de marzo, pero fue aplazada debido al conflicto armado que estalló tras la ofensiva. Ahora, las autoridades iraníes trabajan en la organización de un homenaje nacional que se espera reunión a millones de personas.
El vicealcalde de Teherán, Mohammad Amin Tavakolizadeh, informó que el funeral tendrá una duración de tres días y que los actos se desarrollarán en varias ciudades del país. Aunque no confirmó una fecha exacta, indicó que podrían celebrarse al comienzo de Muharram, el primer mes del calendario islámico, que este año inicia a mediados de junio.