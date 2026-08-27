¿Hubo un terremoto en Nepal? Estas son las teorías sobre las devastadoras inundaciones que dejan 362 muertos

Una poderosa corriente de agua descendió por las montañas del Himalaya y golpeó varias zonas de Nepal y el Tíbet, en China, dejando a su paso viviendas destruidas, vehículos arrastrados, carreteras afectadas y puentes colapsados. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran la magnitud de la emergencia, con personas huyendo ante la llegada repentina de una enorme masa de agua.
Mientras continúan las labores de emergencia y la evaluación de los daños, una de las principales preguntas es qué provocó semejante inundación repentina. De acuerdo con las primeras hipótesis, se debería a un fenómeno geológico particular: un gigantesco deslizamiento de tierra que habría incorporado hielo, rocas y sedimentos hasta generar una avalancha de agua y material.
En contexto: Video | Así fue la impresionante avalancha que deja más de 380 desaparecidos y 98 muertos entre Nepal y China