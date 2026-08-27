De la Espriella anunció declaratoria de calamidad pública por incendios en Tolima, ¿qué implica?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaratoria de la calamidad pública por cuenta de los incendios en el departamento del Tolima, que ya dejan más de 2.600 agricultores y 50.000 hectáreas con afectaciones. En total, son 23 municipios y 507 veredas asediados por los incendios.
Con la declaratoria de calamidad pública, los municipios o departamentos señalan que una emergencia ha superado sus capacidades y que necesitan de apoyo del Gobierno Nacional. En este caso, es el departamento del Tolima.
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