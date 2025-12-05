Inundaciones dejan al menos 2.000 víctimas mortales en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Fuertes lluvias azotaron Sri Lanka este viernes, dificultando las tareas de limpieza tras las devastadoras inundaciones que han dejado más de 1.700 muertos en varios países de Asia, informaron autoridades. Una intensa temporada monzónica, agravada por dos ciclones tropicales poco habituales, ha generado desde la semana pasada aguaceros en zonas remotas de Indonesia y Sri Lanka, además de golpear el sur de Tailandia y el norte de Malasia. Las autoridades esrilanquesas indicaron que las precipitaciones “superaron los 150 milímetros en algunos lugares en las últimas 24 horas”.

El Centro de Gestión de Desastres (DMC) confirmó este viernes la muerte de 607 personas e indicó que 214 continúan en paradero desconocido, después de que el ciclón Ditwah abandonara la isla cercana a India el sábado. Un anterior balance del DMC daba cuenta de 486 muertos y 341 desaparecidos. El número de personas en los campos de refugiados gestionados por el Estado ha descendido a 170.000 desde un máximo de 225.000, a medida que las aguas retrocedían en la capital Colombo y sus alrededores. Las lluvias récord provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra mortales, que el gobierno ha calificado como el desastre natural más grave del país en su historia. Estima, además, que la reconstrucción podría costar hasta 7.000 millones de dólares.

Otros fenómenos meteorológicos han causado también al menos 837 muertos en Indonesia, 276 en Tailandia, dos en Malasia y, más recientemente, dos en Vietnam.

La cifra de muertos por las condiciones climáticas extremas que afectan Sri Lanka aumentó. FOTO: Xinhua

En la isla indonesia de Sumatra, la más afectada de ese país, los sobrevivientes intentan reconstruir sus vidas, mientras las autoridades aún buscan a 545 personas desaparecidas y los pronósticos anticipan más lluvias. Allí, cerca de 500.000 habitantes siguen ocupando refugios temporales, mientras que las casas, las carreteras y las canalizaciones han sufrido graves daños. “El estado de nuestra casa era inimaginable (...) Estaba cubierta de tierra hasta el techo. A su alrededor, montones de madera”, contó Rumita Laurasibuea, de 42 años.