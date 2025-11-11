Video | Inmigrante denunció que agentes de ICE le rociaron gas pimienta a su hija de un año en EE. UU.

En medio de las redadas contra migrantes ordenadas por el presidente Donald Trump, un inmigrante en Estados Unidos denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo atacaron con gas pimienta mientras se encontraba con su hija de un año en la ciudad de Chicago.
El padre aseguró que el incidente ocurrió mientras estaba junto a su familia dentro de su automóvil en el estacionamiento de un Sam’s Club, una cadena de grandes supermercados estadounidense, en los suburbios de Chicago.
El hombre, identificado como Rafael Veraza, relató a la prensa que agentes habrían disparado gas pimienta por una ventana abierta, afectando tanto al padre como a la menor.