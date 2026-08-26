Desgarradora muerte de 14 bebés por incendio en Pakistán: “Los rescatistas tardaron horas en llegar”

Catorce bebés murieron en un incendio este 25 de agosto en el ala de maternidad de un hospital de Islamabad, capital de Pakistán. Según las autoridades de ese país, las llamas empezaron por un aire acondicionado defectuoso. El incendio se presentó en el tercer piso del servicio de salud maternal e infantil del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS, por sus siglas en inglés), indicó un comunicado publicado por la oficina del distrito de Islamabad. El primer ministro, Shehbaz Sharif, pidió una investigación. Los testigos presentes describieron escenas de caos, con una intensa humareda y vidrios rotos en el piso, y acusaron a los servicios de emergencia por “lentitud”. Afirmaron también que los guardias habrían impedido la salida de las personas del sitio.

Khurram Mehmood, de 40 años, dijo a la AFP que perdió a su bebé de tres días de nacido en el incendio, y que los rescatistas tardaron horas en llegar. “Mi esposa estaba en (el ala de) maternidad; sacaron a todo el mundo. Nosotros estábamos sentados en la carretera esperando ayuda”, contó. Aneeza Jalil, portavoz del centro médico, confirmó que el incendio fue provocado por un problema eléctrico, y que se debió al aire acondicionado.

“Devuélvanme a mi niño”: el grito desgarrador de una madre

La puerta de la unidad de cuidados intensivos neonatales estaba con llave, según Jaweria, una mujer que dijo haber perdido a su bebé en el incendio. “No lo puedo creer. ¡Devuélvanme a mi niño! ¿Por qué los doctores dejaron allí a los niños?”, reclamó Jaweria.

Dudas sobre la respuesta de emergencia tras la tragedia en Islamabad

Abdul Ghafoor, otro testigo, contó a AFP que “el fuego se propagó muy rápidamente, había bebés de hasta un día”. Según dijo, ingresó al hospital para salvar pacientes pero no pudo llegar al ala de la maternidad. “Había una humareda negra adentro y los pacientes estaban atrapados (...) Los rescatistas tardaron dos horas en llegar”, agregó. Le puede interesar: Irán y Omán se repartirán los cobros de la navegación por el estrecho de Ormuz, asegura Teherán Sohail Ashraf, comisario jefe de Islamabad, aseguró que los rescatistas y policías llegaron al sitio “inmediatamente”, logrando controlar el incendio. No obstante, una testigo que no se identificó aseguró que la seguridad del hospital “no dejaba a la gente salir; los guardias los detenían”. “La gente debió romper la puerta y los equipos de rescate rompieron los vidrios para controlar el incendio”, dijo esta testigo. Una madre con manchas de hollín en las manos cargaba a su bebé de 10 días afuera del hospital. “La gente gritaba, había humo negro. Corrimos para salvar nuestras vidas; gracias a Dios mi bebé está a salvo”, declaró a la AFP Shagufta Parveen.

¿Qué dicen las autoridades?

Talal Chaudhry, viceministro del Interior, declaró a la prensa que las autoridades abrirían una investigación, pero negó que los rescatistas hubieran tardado en llegar, como señalaron varios testigos. “Lo que ocurrió es triste pero no hubo ninguna negligencia en lo que respecta a las operaciones de rescate”, declaró, y aseguró que los equipos llegaron al hospital en seis minutos. El organismo de la ONU para la infancia, Unicef, urgió “revisar y fortalecer los estándares de prevención de incendios y seguridad en las instalaciones de salud, para asegurar que cada madre y cada niño puedan recibir el cuidado que requieren en un ambiente seguro”. Las leyes de seguridad y los códigos de construcción en Pakistán son deficientes, lo que hace que sea frecuente que se presenten incendios, que pueden tener desenlaces fatales, como este. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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