Tragedia en Hong Kong: sube a 146 el número de muertos tras devastador incendio

La policía de Hong Kong informó este domingo 30 de noviembre que la cifra de víctimas por el incendio que devastó esta semana un complejo de rascacielos residenciales aumentó a 146.
“El último recuento de víctimas mortales asciende a 146. No podemos descartar la posibilidad de que haya más fallecidos”, declaró el representante de la policía Tsang Shuk-yin en una rueda de prensa.
El balance se actualizó tras inspeccionar tres torres más de las ocho que conforman el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po.