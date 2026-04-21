Identifican al autor del tiroteo en Teotihuacán: cuatro colombianos entre los heridos

Las autoridades de México identificaron como Julio César Jasso Ramírez al presunto responsable del tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, un hecho que dejó una turista canadiense muerta y al menos 13 personas heridas.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el atacante habría abierto fuego desde la Pirámide de la Luna, donde se encontraban decenas de visitantes. Inicialmente se informó que el hombre se quitó la vida tras el ataque, aunque posteriormente las autoridades indicaron que la causa de su muerte sigue bajo investigación.
En el lugar, agentes de la Guardia Nacional y la policía estatal aseguraron un arma de fuego, cartuchos y un arma blanca, mientras equipos forenses iniciaron las labores de investigación.