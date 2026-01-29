x

El ICE en EE. UU. explicó operativo en el que intentó ingresar al consulado de Ecuador en Mineápolis

La agencia migratoria de EE. UU. aseguró que sus agentes perseguían a un ciudadano ecuatoriano indocumentado cuando este se refugió en un edificio cercano al consulado en Mineápolis y negó haber ingresado a la sede diplomática, en medio de la protesta formal de Ecuador.

    El consulado ecuatoriano en Mineápolis fue escenario de un operativo de ICE que derivó en tensión diplomática con Ecuador. FOTO: captura de video.
Andrea Lara
hace 4 horas
bookmark

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó en un incidente diplomático con Ecuador luego de que uno de sus agentes persiguiera a un migrante ecuatoriano hasta las inmediaciones del consulado de ese país en Mineápolis, según declaraciones oficiales conocidas este jueves.

En contexto: Urgente: Ecuador denuncia que agente de ICE intentó ingresar a su consulado en Mineápolis

De acuerdo con un portavoz de la agencia citado por AFP, los hechos ocurrieron el 27 de enero, cuando agentes identificaron a Jorge Miguel Bravo Uriles, descrito por ICE como un “extranjero ilegal criminal”, con antecedentes por conducir en estado de ebriedad y detenciones previas por agresión sexual y agresión en dos incidentes separados. Al notar la presencia de las autoridades, el hombre huyó hacia un edificio cercano.

Según la versión de la agencia, los uniformados desconocían que el inmueble correspondía al consulado ecuatoriano. “El edificio no estaba claramente identificado como el consulado” y “en ningún momento los agentes ingresaron a la sede diplomática”, afirmó el portavoz bajo condición de anonimato

Lea también: Suspendieron a los agentes del ICE implicados en la muerte del enfermero estadounidense Alex Pretti en Minneapolis

Sin embargo, la Cancillería de Ecuador denunció que un oficial intentó acceder al recinto y que funcionarios consulares bloquearon su entrada y activaron protocolos de seguridad. El Gobierno ecuatoriano presentó una nota de protesta diplomática ante Washington para exigir que situaciones similares no se repitan, informó la cartera en un comunicado citado por CNN.

El episodio ocurre en medio de un aumento de operativos migratorios en Mineápolis, ciudad considerada “santuario” para migrantes indocumentados. Estas acciones han generado manifestaciones de organizaciones civiles y críticas del alcalde y del gobernador del estado, ambos demócratas, por presuntos excesos en el uso de la fuerza.

Lea también: Polémica en Italia por llegada de agentes de ICE a Juegos Olímpicos

ICE, por su parte, sostuvo que sus agentes estaban enfocados en capturar al sospechoso y aseguró que empleados del consulado “protegieron” al migrante, quien permanece prófugo. Las redadas recientes en la ciudad también han provocado polémica tras la detención de un niño ecuatoriano de cinco años y su padre, así como denuncias por la muerte de dos activistas durante intervenciones federales.

El presidente Donald Trump anunció que reducirá “un poco” el despliegue federal en la zona, pero pidió mayor cooperación de las autoridades locales para continuar con los operativos.

