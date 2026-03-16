Petro insiste en que todas las EPS que estén en quiebra se deben liquidar, ¿puede hacerlo?

En medio de un consejo de ministros este 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro volvió a decir que todas las EPS quebradas deben liquidarse. “Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera, ya no tenemos alternativas”, aseveró.
A renglón seguido, le echó la culpa al Congreso, otra vez, por no aprobar su reforma a la salud. También cuestionó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspender el decreto que traslada a seis millones de usuarios a las EPS intervenidas y no intervenidas; en su mayoría, a la Nueva EPS.
Pero Petro no se rinde. Volverá a presentar la reforma a la salud el 20 de julio, junto con otra reforma tributaria, cuando se posesione el nuevo Congreso y a pocos días de que se posesione un nuevo presidente.
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