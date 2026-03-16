Petro insiste en que todas las EPS que estén en quiebra se deben liquidar, ¿puede hacerlo?

En medio de un consejo de ministros este 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro volvió a decir que todas las EPS quebradas deben liquidarse. “Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera, ya no tenemos alternativas”, aseveró. A renglón seguido, le echó la culpa al Congreso, otra vez, por no aprobar su reforma a la salud. También cuestionó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspender el decreto que traslada a seis millones de usuarios a las EPS intervenidas y no intervenidas; en su mayoría, a la Nueva EPS. Pero Petro no se rinde. Volverá a presentar la reforma a la salud el 20 de julio, junto con otra reforma tributaria, cuando se posesione el nuevo Congreso y a pocos días de que se posesione un nuevo presidente. Lea también: Otro paciente murió en Colombia esperando medicina para leucemia: la historia de Jeisson Pinzón

¿Puede el Gobierno liquidar las EPS?

Si bien el presidente tiene la potestad legal para liquidar las EPS, es un camino riesgoso para el sistema que ya se encuentra en crisis. En enero había dicho que “es mejor liquidar que tenerlas, dado que al tenerlas pagan es el pasado y no el presente”. Esto, en referencia a un concepto que emitió el Consejo de Estado sobre el uso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por parte de las EPS. Sin embargo, no lo ha hecho. La alta corte determinó —tras una consulta del Ministerio de Salud— que las aseguradoras sí podrían usar la UPC (los recursos para la atención de sus afiliados) para atender obligaciones de años anteriores.

Así, estableció que esa plata puede destinarse al pago de deudas antiguas, incluso si se reciben en una vigencia posterior, siempre que cumplan condiciones. La afirmación de Petro, entonces, se basó en ese pronunciamiento. Pero el Consejo de Estado habla de una posibilidad, mas no de una obligación. Es decir, no es una camisa de fuerza para las EPS, lo que significa que no siempre tendrán que hacerlo, sino cuando sea necesario. Y, además, que no es ilegal hacerlo.

Crisis financiera de las EPS intervenidas

La posibilidad que expuso el jefe de Estado el lunes le agrega más incertidumbre y tensión a un sector golpeado por la crisis financiera y el debilitamiento de la confianza entre actores. Y se lo suma porque es un escenario que puede darse legalmente y en el que el Gobierno, por medio de la Superintendencia de Salud, tiene la sartén por el mango. En diálogo con EL COLOMBIANO, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, explicó que cuando a una EPS la intervienen para administrarla, el tiempo de esa medida se extiende “hasta que las condiciones de habilitación se corrijan”, es decir, los indicadores financieros y de salud. “Se supone que tiene que haber una mejoría en esos indicadores y que eso debe derivar en que la saquen de la intervención, pero si eso no sucede, tienen que liquidarlas”, añadió. En ese sentido, recordó que los resultados de las aseguradoras intervenidas suman patrimonio negativo de $14 billones, lo cual “no hay cómo corregirlo”, y que la única posibilidad de hacerlo es que alguien entre a invertir, “pero eso no va a pasar”. En un panorama en donde esas empresas están golpeadas en sus finanzas e imagen reputacional, ¿quién tomaría el riesgo de invertir dinero? Lea también: Pacientes con trasplantes denuncian crisis en Nueva EPS: demoras por más de 260 días

Por qué aún no han liquidado las EPS

Así las cosas, las condiciones estarían dadas para liquidarlas, pues ese patrimonio negativo muestra que las intervenciones no han mejorado los indicadores y ese sería el paso siguiente. Pero aquí surgen las preguntas: ¿por qué no lo han hecho y por qué el presidente reitera esa posibilidad? “Lo pueden hacer y, desde una mirada imparcial, lo deberían hacer, pero no tienen cómo ni tampoco EPS capaces de recibir a esa población. La situación es un monstruo que ellos crearon y ahora no saben qué hacer porque el deterioro financiero fue total”, expresó Vesga. Un botón de muestra es Sanitas EPS, que estuvo intervenida desde abril de 2024 hasta junio de 2025 e incrementó sus pérdidas en $1 billón.

¿Qué dice la Ley sobre liquidar EPS?

Por su parte, el profesor y economista de la salud, Paúl Rodríguez, expresó a EL COLOMBIANO que para liquidar una EPS se necesita un concepto de la Superintendencia de Salud para poder quitarla de operación. “Lo más común es que haya intervención cuando la aseguradora esté muy mal y el resultado casi siempre ha sido una liquidación. En este caso, las intervinieron cuando no estaban tan mal y el sustento para ello está discutido”, dijo.

¿Qué pasaría con los afiliados si liquidan las EPS?

Con la claridad de que el Gobierno sí puede liquidar a las intervenidas, salta a la vista otra pregunta: ¿los afiliados para dónde irían? Normalmente, cuando una EPS es liquidada, sus usuarios son trasladados y reasignados a las demás, teniendo en cuenta las zonas de operación y el nivel de competencia. Sin embargo, el experto Rodríguez califica que esa situación sería “inimaginable”, con el antecedente de Saludcoop. Esa EPS tenía 5,2 millones de usuarios, entró en liquidación y desapareció en 2016. Esa población fue reasignada a las aseguradoras Medimás y Cafesalud. Ambas también desaparecieron después de eso. Ese panorama, a juicio de Rodríguez, replicado en las situaciones y condiciones actuales “sería un desastre de proporciones bíblicas”. Habrá que esperar si las palabras de Petro fueron, una vez más, uno de sus tantos comentarios al aire cuando habla en público, una orden al ministro de Salud o una forma de hacer presión. El tiempo dará las respuestas.

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