¿Sí o no hay revancha por la eliminación de la Sudamericana? El debate que rodea el Nacional vs. Millonarios de Liga

En la antesala del partido de este martes a las 8:30 p.m. entre Atlético Nacional y Millonarios, el ambiente en redes sociales y entre los aficionados verdolagas está cargado de debate. La pregunta es inevitable: ¿puede este encuentro de Liga considerarse una revancha tras la reciente eliminación en la Copa Sudamericana? La caída ante el conjunto capitalino en el torneo continental representó el golpe más duro del semestre para Nacional. No solo se trataba del principal objetivo deportivo del equipo, sino también de una oportunidad clave en lo económico y en lo histórico, al ser un trofeo que aún no figura en sus vitrinas.

Sin embargo, mirar el partido desde una perspectiva más amplia permite encontrar matices. Más allá del componente emocional, el duelo por Liga podría convertirse en un paliativo si el equipo verdolaga logra imponerse. Una victoria no solo ayudaría a aliviar la herida reciente, sino que además dejaría a Millonarios prácticamente sin opciones de clasificar a los playoffs.

Por el contrario, un triunfo de Nacional lo acercaría significativamente a ese objetivo, quedando a solo tres puntos de asegurar su presencia en la siguiente fase. Incluso, abriría la puerta para pensar en el título y en la clasificación anticipada a la Copa Libertadores del próximo año. No obstante, la presión está claramente del lado verdolaga. Nacional tiene más que perder en este compromiso. Ganar es, en cierta forma, una obligación frente a su hinchada, una manera de empezar a cerrar la herida que dejó la eliminación internacional. Pero una derrota tendría consecuencias más profundas: no solo ampliaría el malestar, sino que también reavivaría el debate sobre la continuidad del técnico Diego Arias.