Fotos y videos | La devastación que dejó el huracán Melissa tras su paso por Jamaica, declarada “zona de desastre”

Horas de terror vivió Jamaica este martes durante el paso del huracán Melissa en categoría 5, que azotó la isla con vientos sostenidos de hasta 295 km/h, el peor que ha afectado a esta nación caribeña desde que se tienen registros.
La tormenta, cuya característica es su ritmo lento (avanza más despacio que una persona caminando, por lo que permanece más tiempo en cada lugar a su paso), tardó horas en cruzar Jamaica, lo que disminuyó sus vientos hasta degradarla a la categoría 3, antes de volver a intensificarse.
El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró que la nación insular está convertida en una “zona de desastre” al tiempo que las autoridades advirtieron a los residentes permanecer resguardados por el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.