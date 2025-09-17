Hombre estuvo 18 años preso por delito que no cometió y después fue condenado a cadena perpetua por otro crimen

Steven Avery pasó 18 años en prisión tras ser condenado por un delito que no cometió. Su exoneración fue en 2003. Sin embargo, dos años después, volvió a ser detenido y señalado por el asesinato de la fotógrafa Teresa Halbach. Actualmente, cumple cadena perpetua en una prisión de Wisconsin, Estados Unidos. Sobre el último caso, su abogada, Kathleen Zellner, ha presentado recursos para reabrir el caso, argumentando que existen pruebas científicas sin analizar y posibles fallos en el procedimiento judicial. Entre las solicitudes se incluyen nuevos exámenes de ADN sobre restos y objetos encontrados en la investigación.

Las cortes de apelación de Wisconsin rechazaron las más recientes peticiones de la defensa; esto porque consideró que la defensa no aportó pruebas claras y convincentes que justificaran una nueva revisión del caso. El recurso buscaba introducir la hipótesis de un tercer sospechoso como responsable del asesinato de Halbach, pero los magistrados estimaron que la evidencia presentada era especulativa y no cumplía con los criterios legales necesarios para reabrir un juicio. No obstante, el equipo legal de Avery planea acudir a instancias superiores con el objetivo de que se autorice un nuevo proceso de revisión.

Las dos condenas que recibió