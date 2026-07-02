Hallaron sin vida a Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, tras los terremotos en Venezuela

Bajo los escombros y la incertidumbre provocada por los dos fuertes terremotos en Venezuela terminó recientemente la búsqueda de la joven modelo conocida como Skarlent Rodríguez, de 23 años, quien tenía el título de Miss Grand Orlando 2025. Le puede interesar: Se desvanece la esperanza de encontrar sobrevivientes de los terremotos en Venezuela: ¿cuánto puede sobrevivir una persona bajo escombros? Los equipos de rescate localizaron su cuerpo junto al de su pareja, identificado como José Castro, confirmando el deceso de ambos a causa de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el territorio venezolano el pasado miércoles 24 de junio.

Ambos cuerpos fueron hallados juntos bajo los escombros, según sus familiares. FOTO: Tomada de redes sociales @skarlentrodriguez

La confirmación de la noticia provino de la familia y de Miss Grand Florida Pageant Organization, entidad que reportó el fallecimiento de la modelo y su compañero sentimental tras las intensas jornadas de búsqueda operativas en las zonas afectadas. “Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en la búsqueda de nuestros seres amados Skarlent Rodríguez y José Castro. Lamentablemente, ambos fueron encontrados sin vida (...) uno al lado del otro, juntos hasta el final”, informaron los familiares. El conocimiento público de la tragedia ha paralizado en las últimas horas la órbita de los certámenes o concursos de belleza, donde la joven ejercía una notable representación internacional, dejando el nombre de Venezuela en lo más alto.

El pronunciamiento oficial y el legado de la organización

A través de un comunicado emitido recientemente tras el rescate, Miss Grand Florida manifestó su pesar y definió a Rodríguez como una mujer que encarnaba “la elegancia, la amabilidad, la fortaleza y la gracia”. El pronunciamiento destacó el impacto de la víctima en su entorno institucional y comunitario. La organización describió a la exreina como “un miembro muy apreciado de la comunidad de los certámenes de belleza y una querida exganadora cuyo recuerdo ha dejado una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron el honor de conocerla”. De igual forma, el certamen remarcó que su “radiante sonrisa, su espíritu cálido y su positividad inquebrantable” marcaron a quienes compartieron con ella, añadiendo el compromiso de que “su luz y su legado nunca serán olvidados” dentro de la estructura que consideraba su familia.

El impacto familiar y llamado a la asistencia colectiva

El proceso de localización y recuperación de los cuerpos generó un fuerte impacto económico para los parientes de las víctimas, quienes activaron una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para solventar los gastos funerarios. Según informes de la cadena Univisión, el entorno de los fallecidos declaró que “No hay palabras para describir el dolor que estamos viviendo, pero queremos expresar nuestra más profunda gratitud por todo el amor, el apoyo y el esfuerzo que tantas personas brindaron”. El panorama para el núcleo familiar de José Castro registró pérdidas adicionales a raíz del desastre, reportándose los decesos de su padre, su abuela, un tío y una tía. Por su parte, los familiares de Rodríguez han permanecido apartados de sus actividades laborales habituales desde el momento del hallazgo.

Declaraciones de la madre y gestiones vigentes

La madre de Skarlent Rodríguez compartió un mensaje a través de sus plataformas digitales acompañado de registros visuales de la joven, manifestando de manera directa el duelo por la pérdida de su hija. “Dios necesitaba una reina en el cielo y se llevó a mi hija porque no consiguió una más bonita que ella. Te amo hasta la eternidad, mi flaquita bella... Nos vemos pronto”, concluyó la madre de la modelo de 23 años. Actualmente, las redes de apoyo conformadas por allegados y personas cercanas mantienen la solicitud de recursos financieros dirigidos a la comunidad para costear los servicios de sepelio de la pareja, apelando a la solidaridad pública.