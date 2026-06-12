Hackers iraníes afirman haber pirateado drones del FBI y encienden las alarmas en el Mundial de Norteamérica

Un grupo de hackers vinculado a Irán afirma haber pirateado drones del FBI y amenazó con poner en su mira el Mundial de fútbol que comenzó esta semana, informó este viernes 12 de junio un grupo de monitoreo.

El SITE Intelligence Group, organización que monitorea a grupos yihadistas, replicó un comunicado del grupo Handala donde afirman haber tenido acceso “durante meses” a “cada imagen y cada sospechoso” captados por drones de vista en primera persona (FPV, por sus siglas en inglés) utilizados por el FBI.

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Los hackers dijeron que los drones contaban con reconocimiento facial y lectura de matrículas, desplegados para tareas antiterroristas.

“Será mejor que refuercen la seguridad de su Mundial, algunos de esos equipos no nos gustan nada. No lo olviden: los drones FPV están en todas partes; nunca sabes cuándo uno puede acabar justo en el autobús de tu equipo”, dijo Handala en el comunicado citado por SITE.

El FBI está desplegando drones alrededor de los estadios del Mundial para impedir el sobrevuelo de artefactos no autorizados.