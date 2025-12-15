Detectan primer caso de influenza H3N2 en la América Latina y refuerzan vigilancia sanitaria en Colombia

La influenza A H3N2, conocida popularmente como “supergripa”, fue confirmada recientemente en México, convirtiéndose en el primer caso reportado en América Latina. Aunque el paciente fue atendido de forma ambulatoria y se recuperó sin complicaciones, la detección encendió las alertas sanitarias en la región debido al aumento sostenido de contagios en países de Europa y Norteamérica. En contexto: Aumenta la circulación de la gripe H3N2 en Europa: alerta por variante que avanza rápido Este subtipo del virus ha registrado picos importantes en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Italia y Alemania, afectando principalmente a adultos mayores y generando presión hospitalaria. Su transmisión es respiratoria, similar a la de la influenza estacional y el COVID-19, y el riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados como colegios, oficinas y el transporte público.

La influenza A H3N2, también es conocida popularmente como “supergripa”. FOTO: Colprensa.

A H3N2: síntomas

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, fatiga intensa y, en algunos casos, vómitos y diarrea.

¿Colombia está preparada?

Aunque la influenza H3N2 ha provocado aumentos significativos de contagios y presión hospitalaria en Europa y Norteamérica, en Colombia las autoridades sanitarias no han confirmado la circulación del Subclado K. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que hasta noviembre esta variante no había sido detectada en Sudamérica, aunque reconoce que la movilidad internacional incrementa el riesgo de su llegada al país. Lea también: H3N2 sigue encendiendo alarmas en Europa: ¿está Colombia preparada para la llegada de esta gripe? Expertos advierten que se trata de una mutación de la influenza A con mayor capacidad de transmisión y frente a la cual la población tendría menor inmunidad. No obstante, los síntomas son similares a los de la gripa estacional y los sistemas de salud colombianos cuentan con protocolos ya establecidos para su manejo clínico, especialmente en grupos de riesgo como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Expertos advierten que la influenza A H3N2 es una mutación con mayor capacidad de transmisión y menor inmunidad en la población. FOTO: Freepik.

Las autoridades coinciden en que la principal herramienta de preparación sigue siendo la vacunación contra la influenza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado que, pese a las mutaciones del virus, el biológico continúa ofreciendo protección frente a cuadros graves, por lo que el llamado es a reforzar la prevención y la vigilancia epidemiológica sin generar alarmas innecesarias. Puede leer: Colombia incorpora la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio al PAI para prevenir la mortalidad infantil

Cali refuerza vigilancia y vacunación

Por otro lado, la Secretaría de Salud de Cali reforzó la vigilancia epidemiológica local. El secretario de Salud, Germán Escobar, señaló que, aunque no se han reportado casos graves asociados a esta variante a nivel global, el incremento observado en otros países obliga a intensificar el monitoreo de virus respiratorios y los análisis de laboratorio para detectar oportunamente cualquier cambio en el comportamiento del virus.

Como parte de estos protocolos, la entidad implementa comunicación activa con la ciudadanía sobre los síntomas y signos de alarma de infecciones respiratorias, así como orientación sobre medidas de prevención. También se fortalece el registro y seguimiento de casos respiratorios en centros de atención, con el objetivo de anticipar y mitigar posibles impactos durante la temporada alta de contagios, especialmente en espacios cerrados y reuniones propias de fin de año. Adicionalmente, Cali intensificó las jornadas de vacunación contra la influenza, con énfasis en grupos de mayor riesgo como adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con condiciones crónicas. La Secretaría de Salud también invitó al autocuidado diario —como lavado de manos y uso de tapabocas en caso de síntomas— y a consultar de manera oportuna al profesional de salud si se presentan complicaciones respiratorias, reforzando así los protocolos de protección comunitaria.

