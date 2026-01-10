Golpe a la red de protección de Maduro expone la vulnerabilidad de la inteligencia cubana

La captura de Nicolás Maduro y la muerte de 32 cubanos durante un ataque de fuerzas estadounidenses a Venezuela suponen un duro golpe para los servicios de inteligencia de Cuba, reconocidos por su eficacia, coinciden expertos. Dos días después del ataque estadounidense contra un complejo militar en Caracas, La Habana confirmó la muerte en esa operación de 32 miembros de sus fuerzas de seguridad, algunos de los cuales se encargaban probablemente de la protección del líder venezolano. Caracas lamentó la muerte de 23 militares. Entre los cubanos, 21 pertenecían al Ministerio del Interior, que supervisa los servicios de inteligencia, y 11 eran de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. No se ha dado información sobre posibles heridos.

Los expertos consultados por la AFP coinciden en que la clave de la operación militar, minuciosamente preparada durante meses por Washington y mantenida en perfecto secreto, fue “el factor sorpresa”. “La inteligencia cubana (...) convenció al régimen de Maduro y a sus agencias de seguridad de que Estados Unidos nunca atacaría el territorio venezolano”, explica José Gustavo Arocha, exoficial del ejército venezolano y experto del Centro para una Sociedad Libre y Segura, un grupo estadounidense de reflexión especializado en cuestiones de defensa. Asimismo, Fulton Armstrong, exoficial de inteligencia estadounidense e investigador para América Latina en la Universidad Americana de Washington, destaca “el fracaso a la hora de anticipar el ataque” y de “detectar” la entrada de los helicópteros estadounidenses al territorio venezolano. “Incluso un aviso de cinco o diez minutos habría supuesto una gran diferencia para los guardias y para Maduro”, estima este exagente de la CIA. Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidense se beneficiaron de una “increíble” información “en tiempo real” gracias a los drones” furtivos para vigilar los movimientos del líder venezolano. A esto se suma un equipo de combate especialmente sofisticado y “probablemente la orden de disparar a matar”, subraya. Otra debilidad, según el exembajador británico en Cuba y Venezuela Paul Hare, es que los servicios de inteligencia cubanos subestimaron “el acceso de Estados Unidos a la cooperación interna en Venezuela”. El New York Times, citando fuentes cercanas a la operación, afirmó que una “fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano” vigiló la ubicación de Nicolás Maduro y facilitó el inicio de la operación.

“Nuevo actor”

Durante mucho tiempo, los servicios secretos cubanos, formados en la época de la KGB soviética, gozaron de una reputación de invencibilidad. Además de haber frustrado unos 600 intentos de asesinato contra el presidente cubano Fidel Castro (1926-2016), son conocidos por su capacidad para infiltrar agentes o reclutar altos funcionarios extranjeros, especialmente estadounidenses. El caso más reciente que ha salido a la luz es el de Víctor Manuel Rocha, un antiguo embajador estadounidense condenado en 2024 a 15 años de prisión tras haber trabajado durante más de 40 años como agente encubierto del Estado cubano.