Gobierno de Venezuela acusó a EE. UU. de librar una “guerra no declarada” en el Caribe y pidió investigación de la ONU

El gobierno de Nicolás Maduro afirmó este viernes que hay “una guerra no declarada” tras el despliegue de buques de Estados Unidos en el mar Caribe, al tiempo que la fiscalía venezolana pidió una investigación de la ONU sobre los recientes ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes. Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y desde inicios de septiembre ha eliminado tres pequeñas embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos, según el presidente estadounidense Donald Trump. Le puede interesar: Trump confirmó nuevo ataque letal contra un barco que llevaba droga por aguas del Caribe: hay tres muertos El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este viernes que hay “una guerra no declarada” tras el despliegue de los buques cerca de aguas venezolanas, que consideró como una “amenaza militar”.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. FOTO: Cortesía Gobierno de Venezuela

“Es una guerra no declarada, y ya ustedes ven como personas, siendo o no siendo narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe”, aseveró Padrino López durante un balance sobre ejercicios militares iniciados esta semana con 2.500 efectivos en la isla caribeña de La Orchila. “Ajusticiados, sin derecho a la defensa”, insistió Padrino al cuestionar que las lanchas, supuestamente procedentes de Venezuela, no hayan sido interceptadas antes de ser atacadas. “Con tanta tecnología y tanto poder y no estar en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del mar Caribe...”, dijo.

Venezuela comenzó el pasado miércoles ejercicios militares por 72 horas en La Orchila, a unos 65 kilómetros de tierra firme venezolana, y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera durante ocho horas el pasado fin de semana. Los ejercicios responden al despliegue realizado por Estados Unidos, que acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar un cartel de narcotraficantes y ofrece 50 millones de dólares por su captura. La televisión estatal difundió imágenes sobre las maniobras y, según detalló Padrino, se “lanzaron misiles de la clase C-802 y C-M90” y cohetes. Este viernes 19 de septiembre, Trump confirmó un nuevo ataque en el caribe a otra embarcación con cargamento de droga.

Pidieron que la ONU investigue los ataques contra lanchas

Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, pidió este viernes que la ONU investigue lo que calificó como “crímenes de lesa humanidad” cometidos por Estados Unidos. “El uso de misiles y armas nucleares para asesinar serialmente indefensos pescadores en una pequeña lancha son crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por la ONU”, declaró Saab, citado en un comunicado de prensa de su despacho. El canciller Yván Gil dijo que Venezuela hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que se exija el cese inmediato de las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde inicios de septiembre. FOTO: AFP