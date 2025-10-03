x

Gobierno de EE. UU. estudia crear una moneda conmemorativa con la cara de Trump: este sería el diseño

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó los borradores de la moneda para conmemorar el 250º aniversario de la independencia del país.

  • Los borradores de diseño para una moneda conmemorativa en Estados Unidos presentan el perfil del presidente Donald Trump y una pose levantando el puño. FOTO: Getty
Agencia AFP
03 de octubre de 2025
bookmark

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando crear una moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump para conmemorar el 250º aniversario de la independencia del país, informaron las autoridades el viernes.

En una publicación en redes sociales —que fue retuiteada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent—, el responsable de la casa de la moneda estadounidense, Brandon Beach, compartió los primeros borradores.

Beach publicó los primeros borradores del diseño en X y añadió que “esperaba compartir más”, una vez que concluya el cierre parcial del gobierno federal.

Un portavoz del Tesoro indicó a la AFP que el diseño final no ha sido escogido, y reiteró que Estados Unidos cumplirá su 250º aniversario el año que viene “más fuerte, más próspero y mejor que nunca”.

La propuesta llega después de que el Congreso aprobara en 2020 una legislación, firmada por Trump durante su primera administración, que permite al Tesoro emitir monedas de un dólar con diseños emblemáticos del semiquincentenario de Estados Unidos.

Lea aquí: Gobierno Trump amenaza con despidos y cierra puertas de la Casa Blanca; ¿qué pasó?

Puede acuñar estas monedas para emitirse durante un período de un año a partir de enero de 2026.

El diseño preliminar tiene la efigie de Trump en una cara, mientras que la otra muestra al presidente con el puño cerrado y una bandera estadounidense detrás. Las palabras “Lucha, lucha, lucha” también aparecen sobre la imagen de Trump con el puño en alto.

Tras un intento de asesinato en julio del año pasado, las imágenes de Trump —con el rostro ensangrentado, levantando el puño y gritando “¡Lucha, lucha, lucha!”— se convirtieron en imágenes clave de su campaña electoral.

Puede leer: EE. UU. criticó en la ONU políticas “irresponsables” de Petro: “Socavan el progreso hacia una paz duradera”

Internacional
Estados Unidos
Donald Trump
