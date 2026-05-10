Francés evacuado del crucero con brote de hantavirus presentó síntomas durante vuelo de repatriación

La alerta internacional por el brote de hantavirus relacionado con el crucero neerlandés MV Hondius volvió a intensificarse este domingo luego de que un ciudadano francés evacuado desde Tenerife presentara síntomas compatibles con la enfermedad durante el vuelo de repatriación hacia Francia. La información fue confirmada por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu a través de su cuenta de X. Explicó que el pasajero comenzó a presentar síntomas mientras viajaba junto a otros cuatro ciudadanos franceses evacuados del crucero. Según indicó, los cinco pasajeros fueron puestos inmediatamente en aislamiento estricto mientras continúan las evaluaciones médicas: “Estos cinco pasajeros fueron colocados inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso. Están bajo atención médica y serán sometidos a pruebas y a un examen de salud”.

El primer ministro francés anunció además que el gobierno emitirá esta noche un decreto para implementar las medidas de aislamiento. El crucero MV Hondius, que había zarpado el pasado 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, permanece bajo vigilancia sanitaria luego de que se reportaran varios casos sospechosos y al menos tres muertes asociadas al hantavirus. El desembarco de los cerca de 150 ocupantes se realiza en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, bajo estrictos protocolos de bioseguridad coordinados por autoridades españolas, organismos europeos y la Organización Mundial de la Salud (OMS). También le puede interesar: Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: 3 muertos y alerta global Los primeros en salir del crucero fueron los catorce españoles, hacia las 8:30 GMT, que fueron trasladados al aeropuerto de Tenerife Sur. Un periodista de la AFP vio cómo llegaban en autobuses rojos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con la parte del conductor separada de los pasajeros por una especie de pantalla profiláctica. Al llegar al aeropuerto, los españoles se cambiaron los trajes de protección y fueron desinfectados, antes de despegar en el avión con el que aterrizaron cerca de Madrid a las 10:55 GMT, desde donde partieron a un hospital militar para hacer cuarentena. La misma operación tendrá lugar con los demás pasajeros y miembros de la tripulación de otras nacionalidades este domingo hasta el atardecer, entre ellos España, Francia, Canadá, Países Bajos y Australia, donde los viajeros deberán cumplir cuarentenas preventivas y seguimiento epidemiológico.

El último vuelo, hacia Australia, saldrá el lunes, dijo la ministra de Sanidad española, Mónica García, que se encuentra junto a otros ministros y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinando y supervisando el operativo. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el operativo “está yendo muy bien” y pidió evitar alarmas desproporcionadas. “Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”, afirmó. Hasta ahora, la OMS mantiene un balance de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, incluidos pasajeros neerlandeses y una mujer alemana fallecida tras haber participado en el viaje. Expertos recuerdan que el hantavirus es una enfermedad poco frecuente, generalmente transmitida por contacto con fluidos o excrementos de roedores infectados, y que los casos de transmisión entre humanos son extremadamente raros.