Duelo de genios en Champions: Luis Enrique y Mikel Arteta, los arquitectos de PSG y Arsenal

El duelo entre Paris Saint-Germain y Arsenal Football Club del próximo 30 de mayo, en la final de la UEFA Champions League, es un partido de élite total: jugadores, hinchadas y fútbol del más alto nivel, principalmente por la calidad de los estrategas.
Los dos entrenadores finalistas del torneo de clubes más importante del mundo son arquitectos, amos y señores del proyecto deportivo de ambas instituciones.
Ambos han tomado decisiones drásticas al mando de sus equipos; los dos han modificado la filosofía clásica de sus escuadras y, con resultados, se han ganado el respaldo de las directivas para continuar en sus puestos. Luis Enrique Martínez y Mikel Arteta Amatriain son los entrenadores de la final de la Liga de Campeones; ambos son españoles y tienen pasado en el F. C. Barcelona, un club donde el cómo se juega es igual de importante que ganar.