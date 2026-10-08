Flávio Bolsonaro invita a De la Espriella a Brasil y propone alianza contra el narcotráfico

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvieron este miércoles 7 de octubre una videollamada en la que plantearon fortalecer la cooperación entre ambos países contra el narcotráfico y el crimen organizado. El encuentro ocurrió tres días después de la primera vuelta de las elecciones de Brasil, en la que Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos frente al 45,16 % de Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos se enfrentarán en segunda vuelta el próximo 25 de octubre de 2026.

La conversación fue transmitida por el canal de YouTube de Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado brasileño. Durante el diálogo también participaron asuntos relacionados con el respaldo a las fuerzas públicas, el intercambio de información sobre narcotraficantes y la coordinación entre los dos países, que comparten una frontera de aproximadamente 1.600 kilómetros en la Amazonía. Bolsonaro aseguró que, en caso de llegar a la Presidencia, endurecerá las medidas contra las organizaciones criminales y planteó una cooperación directa con Colombia. ”Voy a implementar un régimen muy duro aquí en Brasil. Voy a necesitar conversar con usted mucho para que tengamos ese intercambio de información” sobre narcotraficantes, dijo el candidato brasileño. De la Espriella coincidió con la necesidad de coordinar acciones frente al tráfico de drogas y señaló que ambos países tienen una frontera común que requiere cooperación. “La droga es un problema global (...), nosotros producimos el 75%-80%, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos fronteras comunes”, afirmó el mandatario colombiano.

De la Espriella habló de seguridad y respaldó cooperación con Brasil

Durante la conversación, De la Espriella sostuvo que la seguridad es una de las prioridades de su administración y recordó que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue una referencia para su postura frente al crimen organizado. “El presidente Jair Bolsonaro fue inspiración para mí en esa lucha frontal contra el terrorismo y el crimen organizado. Y yo, al igual que él lo hizo en su campaña, le prometí a Colombia combatir el crimen con total determinación, con toda la fuerza y con todo el patriotismo. Y lo estoy haciendo como presidente de la República (...) Un país que tiene seguridad es un país que tiene confianza inversionista, es un país que tiene inversión social, es un país que tiene desarrollo, que tiene futuro. Un país puede tener todas las riquezas del mundo, como las tienen Colombia y Brasil. Pero si no tenemos seguridad, no tenemos nada”, aseveró el mandatario. El presidente colombiano también explicó que su administración unificó la caracterización de las estructuras criminales bajo el concepto de organizaciones narcoterroristas, con el propósito de aplicarles las medidas correspondientes mediante las instituciones del Estado. Entérese: Fondo Milagro ya está listo: De la Espriella confirma su puesta en marcha En esa línea, defendió las operaciones de la Fuerza Pública y reiteró su posición frente a los integrantes de los grupos armados ilegales. “Delincuente narcoterrorista que no se someta, lo voy a dar de baja, como en derecho corresponde. Y siempre voy a estar defendiendo y del lado de la gente de bien y jamás voy a permitir que retorne esa alianza criminal entre los narcoterroristas y el gobierno”, sostuvo. Flávio Bolsonaro también mencionó el caso de alias ‘Araña’, señalado como jefe de los Comandos de Frontera y extraditado recientemente desde Colombia hacia Estados Unidos. De su interese: Estados Unidos traslada sus poderosos drones Reaper a Colombia y Ecuador para reforzar ofensiva contra el narcotráfico De la Espriella aseguró que una de sus primeras actuaciones como presidente estuvo relacionada con ese proceso. “Fue destrabar esa extradición, mandarlo a motilar, esposarlo bien, ponerle el uniforme y entregárselo a la DEA para que se pudra en una cárcel de los Estados Unidos (...) Esta es la verdadera reparación para las víctimas. Esta es la verdadera justicia restaurativa: mandar a un delincuente que derramó tanta sangre en Colombia a una cárcel federal en los Estados Unidos para que se pudra allá”, enfatizó.

La propuesta de cooperación entre Colombia y Brasil

En otro momento del diálogo, Bolsonaro planteó que los dos gobiernos trabajen conjuntamente cuando existan delincuentes que crucen la frontera entre ambos países. “Cuando un delincuente de Colombia esté en Brasil será un gran placer para mí, como presidente de la República, detenerlo y entregárselo, así como quiero que usted entregue a los bandidos brasileños”, propuso Bolsonaro. El candidato brasileño también destacó el denominado Escudo de las Américas, mecanismo que, según explicó, busca facilitar la cooperación entre distintos países frente al crimen organizado. “Eso permite una cooperación entre Estados Unidos, Colombia, ahora Argentina y diversos países para promover el combate contra el crimen organizado y la asfixia financiera de esas organizaciones criminales”, indicó. Lea también: Colombia ya está en el Escudo de las Américas, ¿quiénes hacen parte y quiénes están por fuera? Durante la conversación, los dos dirigentes también hicieron referencias a sus respectivos rivales políticos. Flávio Bolsonaro cuestionó la administración de Lula y recordó la victoria del actual presidente brasileño sobre su padre en 2022. De la Espriella, por su parte, afirmó que su gobierno recibió una situación de seguridad deteriorada y señaló a la anterior administración colombiana por su relación con los grupos criminales. El encuentro terminó con una invitación para fortalecer la relación bilateral. De la Espriella propuso que Bolsonaro visite Colombia si gana las elecciones y planteó una reunión entre ambos gobiernos. “Te espero aquí y hacemos una reunión bilateral en donde vamos a estrechar los lazos entre dos países que son hermanos y que van a dar una lucha decidida contra el narcotráfico y la inseguridad para beneficio de nuestros pueblos”, concluyó. No se pierda: ¿Trump está preocupado? Las señales que alertan al Partido Republicano

Flávio Bolsonaro invitó a De la Espriella a su eventual posesión en Brasil

El candidato brasileño extendió al mandatario colombiano una invitación para asistir a su eventual posesión, prevista para el 5 de enero de 2027, si gana la segunda vuelta presidencial. De la Espriella respondió que, aunque le gustaría visitar Brasil, mantiene su compromiso de permanecer en Colombia durante los cuatro años de su mandato. “Me sueño en Salvador de Bahía o me sueño en Río, [risas], São Paulo. Me sueño comiendo una buena carne, pero yo prometí no salir de Colombia en 4 años”, dijo. El presidente colombiano agregó que acompañaría a Bolsonaro desde Colombia en caso de que sea elegido y reiteró la invitación para que el brasileño viaje al país. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Como tú no prometiste que tú no vas a salir, o sea, que tú puedes salir, yo te espero aquí y hacemos una reunión bilateral”, concluyó De la Espriella. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se realizará el 25 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentarán por la Presidencia para el periodo que comenzará en enero de 2027.

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