“Faltó a su palabra”: Cristiano Ronaldo rompió silencio tras su salida de la Selección de Portugal y arremetió contra Jorge Jesus, ¿no volverá?

“El seleccionado nacional faltó a su palabra”, aseguró Cristiano, de 41 años, después de explicar que Jorge Jesus, en la rueda de prensa previa al duelo ante los daneses, no dijo lo que le prometió el día anterior en una charla que tuvieron en el hotel y en la que estuvo presente Simao Coutinho, director deportivo del Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo habló sobre lo que motivó su salida de la concentración de la Selección de Portugal en Dinamarca, antes del partido por Nations League que se disputó el primero de octubre en Copenhague. El futbolista luso, ya en Arabia Saudita, entrenando con el Al-Nassr, escribió una carta enviada a la prensa portuguesa en la que contó las razones de su decisión.

En la carta que escribió Ronaldo, dos días después de que Portugal terminara de jugar los 4 partidos iniciales de la fase de grupos de la Liga de Naciones, el astro luso escribió que pensaba retirarse de la Selección luego de que los eliminaran del Mundial de Norteamérica en cuartos de final. Manifestó que incluso tenía un texto de despedida preparado.

Sin embargo, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y el entrenador Jorge Jesus lo contactaron en agosto pasado, cuando recién estaba empezando el nuevo proyecto deportivo, y le expresaron que la presencia su presencia era fundamental para que el proceso fuera exitoso. Convencieron a Ronaldo de que siguiera en el equipo nacional.

El futbolista, que tiene como objetivo llegar a los 1.000 goles como profesional, aceptó. “Allí mismo me presentó un plan para mi participación. Me dijo que jugaría el primer partido y el último, y que, por cuestiones de gestión física, siempre haría entre tres y cuatro cambios por partido”, dijo Cristiano, ganador de 5 balones de oro.

Después de eso, el entrenador le dijo que jugaría los dos partidos de Liga de Naciones que se disputarían en territorio luso. Cristiano fue titular en la victoria de Portugal 1-0 contra Gales, en un partido que se jugó el 24 de septiembre en el estadio del Sporting de Lisboa. En los duelos ante Noruega y Dinamarca, que eran de visitantes, le ofrecieron la opción de no viajar con el equipo.



El atacante no aceptó. “Rechacé inmediatamente esta propuesta. Me parecía evidente que no podía aceptarla. El hecho de no jugar los partidos en el extranjero no iba a hacer que dejara de capitanear a nuestro equipo. Ese privilegio de quedarme en Portugal no habría sido un buen ejemplo”, aseguró Ronaldo.

Cristiano viajó pensando que no jugaría. Sin embargo, “A la hora del almuerzo, el día del partido en Noruega, un asistente del seleccionador se acercó a la mesa donde el grupo estaba comiendo y me informó de que el seleccionador quería hablar conmigo. Para mi absoluta sorpresa, el seleccionador me preguntó si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. Yo estaba totalmente centrado en mi recuperación física, integrado con mis compañeros como siempre y pensando que no jugaría aquel día. Sin ningún problema”, comenzó explicando.

Después ocurrió lo que todo el mundo vio. Jorge Jesus puso a Ronaldo a calentar durante casi media hora. No lo metió. El jugador se enfadó. Ingresó al camerino del estadio donde se disputó el juego. No saludó a los fanáticos que fueron a verlos: por eso pidió perdón en la carta. Dijo que no fue una buena conducta de su parte.

Luego, Ronaldo explicó: “Pasadas 48 horas mantuvimos una conversación —el seleccionador, Simão Coutinho y yo, dado que había sido él quien había seguido nuestras conversaciones de agosto—. Fue un momento profundo, muy franco, sin ningún tipo de filtro. Acordamos que solo había una manera de cerrar este “caso”: que el seleccionador repitiera lo que acababa de decirme allí en privado —en presencia de Simão Coutinho—, pero en la sala de prensa. Lo pactado era sencillo: el seleccionador comenzaría la rueda de prensa abordando este tema, tratando de zanjar el asunto contando la verdad. Diría que nunca pedí jugar ni un solo minuto, que fue el seleccionador —y nadie más— quien me propuso el plan para esta concentración, que fue un error ponerme a calentar para luego no entrar y que, si volviera a ocurrir, no lo haría”.

El seleccionador le prometió que diría lo que acordaron. Le dio un abrazo. Hicieron una llamada con Simao Coutinho y Tiago Craveiro en la que se resumió lo que hablaron. “Se elaboró un breve documento que yo mismo validé y que, que yo sepa, se entregó al seleccionador, tal como él había solicitado. La conversación fue lo que ya se sabe: su actitud no tuvo nada que ver con nuestra reunión; escuché expresiones y una agresividad que considero no merecer, una actitud de «aquí mando yo» que nunca me había mostrado —ni de lejos— en privado la víspera”, agregó.

Cristiano, quien dijo que abandonó la concentración porque para él la verdad es lo más importante en una relación. Además, aclaró que nunca, en los 25 años de carrera futbolística, ha intervenido en las decisiones de los entrenadores. Ronaldo, quien dijo que los actos que cometió deben ser sancionados por la Federación de Portugal, agregó que no se retirará de la Selección.

Dijo que ha escuchado hablar de partidos de despedida. Manifestó que habrá muchos más. Concluyó: “Por tanto, si me encuentro bien físicamente y jugando en mi club —marcando goles, espero—, una vez cumplida la sanción que se me imponga, estaré disponible (como siempre lo he estado hasta hoy) para competir y ganar con nuestra selección”.