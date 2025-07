Filtran audios de Trump amenazando a Putin con bombardear Moscú si atacaba a Ucrania, ¿qué fue lo que pasó?

El presidente Donald Trump ha estado involucrado en diferentes conflictos y tenido injerencia en los del Medio Oriente, así como la invasión rusa a territorio ucraniano. Ya sea mediante intervención militar o promoviendo una voluntad de negociación, desde que inició su segundo mandato en enero de este año, se ha reunido con los diferentes líderes mundiales involucrados en dichas guerras.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una advertencia que el republicano le habría hecho al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en donde lo estaba persuadiendo para que no atacara a Ucrania.

“Le dije a Putin: ‘Si entras en Ucrania, voy a bombardear Moscú. Te digo que no tengo otra opción’”, dijo el magnate estadounidense en un evento de recaudación de fondos en la campaña del 2024, según reveló la CNN. “Y entonces (Putin) me dijo: ‘No te creo’. Pero me creyó al 10 %”, agregó Trump.

En esa misma reunión y de acuerdo al audio proporcionado al medio estadounidense, el republicano contó que le había hecho una advertencia similar al presidente de China, Xi Jinping respecto a una invasión del gigante asiático sobre Taiwán.