Extraditaron a Chile desde Colombia a líder del Tren de Aragua acusado de asesinato

Las autoridades colombianas extraditaron este jueves a Chile a Dayonis Junior Orozco Castillo, alias Botija, uno de los líderes del Tren de Aragua y reclamado por la Justicia chilena por el asesinato de un oficial de Carabineros en 2024.

Agentes de la Policía Nacional de Colombia entregó a ‘Botija’ a funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Santiago de Chile, quienes lo trasladaron en un vuelo de la Fuerza Aérea chilena.

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El reo, de doble nacionalidad colombiana y venezolana, permanecía bajo custodia de las autoridades colombianas desde su detención en abril de 2024 en Popayán, al sur de Bogotá, tras un operativo llevado a cabo con la coordinación de estos dos países, así como con las autoridades de Perú, según recoge la emisora Caracol.