Explosión en fábrica de municiones en Tennesse, EE. UU., deja varios muertos y desaparecidos

Una explosión en una fábrica de municiones en Tennessee dejó muertos y desaparecidos. Autoridades investigan las causas. Conozca qué se sabe y cómo avanza la búsqueda.

  • En la fábrica de municiones que explotó en Tennessee se encontraban 19 trabajadores. Fotos: Capturas de videos redes sociales
Agencia AFP
10 de octubre de 2025
bookmark

Varias personas murieron y otras están desaparecidas luego de una explosión en una fábrica de Tennessee (Estados Unidos), informaron el viernes las autoridades.

Los equipos de emergencia acudieron a Accurate Energetic Systems, una compañía fabricante de explosivos ubicada en Bucksnort, un área del condado de Hickman. Funcionarios pidieron a la ciudadanía no acercarse a la zona.

Lea también: Detienen por una imagen en ChatGPT al sospechoso del incendio que devastó Palisades en Los Ángeles

Imágenes aéreas transmitidas por medios estadounidenses mostraron escombros humeantes en el lugar de la explosión, con vehículos calcinados y destrozados esparcidos por todo el lugar.

“Podemos confirmar que hubo una explosión en Accurate Energetic Systems en el área de Bucksnort (...). Los servicios de emergencia están actualmente en el lugar trabajando para abordar la situación”, escribió en Facebook la Oficina del Sheriff.

La oficina del alcalde en el condado de Hickman dijo a la AFP que no podía confirmar de momento ninguna muerte ni la causa de la explosión.

Pero el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, reportó “algunas” muertes y añadió que varias personas estaban desaparecidas tras la “explosión de gran magnitud” que envolvió a todo un edificio de las instalaciones.

“En este momento tenemos a varias personas desaparecidas. Estamos tratando de ser considerados con las familias y con esa situación”, dijo.

Davis señaló que las autoridades habían asegurado el área, pero advirtió sobre la posibilidad de explosiones menores en los alrededores del sitio.

Accurate Energetic Systems, fundada en 1980, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios que le hizo AFP.

La página de Facebook de la compañía dice que fabrica “varias composiciones de alto poder explosivo y productos especializados” para el Departamento de Defensa, ahora renombrado como el Departamento de Guerra, así como para los mercados industriales estadounidenses.

Siga leyendo: Crónica del acuerdo entre Israel y Hamás: así se pactó el inicio de la búsqueda de una paz duradera

Preguntas sobre la nota:

¿Cuál fue la causa de la explosión en Tennessee?
La investigación sigue en curso. Las autoridades no han determinado si fue un accidente laboral o una falla técnica.
¿Qué fabrica Accurate Energetic Systems?
Produce explosivos militares e industriales de alto poder para el Departamento de Defensa de EE. UU.
¿Qué medidas tomaron las autoridades locales?
Acordonaron la zona, iniciaron la búsqueda de desaparecidos y pidieron a la población mantenerse alejada por riesgo de nuevas explosiones.

