Máxima tensión en el Pacífico: EE. UU. lanzó tres ataques contra cuatro lanchas que dejaron 14 muertos y un sobreviviente

Ocho presuntos narcoterroristas estaban a bordo durante el primer ataque, cuatro en el segundo y tres en el tercero. Hasta el momento se contabilizan 13 ofensivas en total: 5 en el Pacífico y 8 en el Caribe.

  Ataque en el Pacífico Oriental realizado por Estados Unidos el 27 de octubre de 2025. FOTO: Captura de pantalla
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 14 horas
Estados Unidos efectuó este lunes tres ataques cinéticos letales contra cuatro buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que presuntamente traficaban narcóticos en el Pacífico Oriental.

De acuerdo con el Departamento de Defensa estadounidense, las cuatro embarcaciones eran conocidas por los servicios de inteligencia y navegaban por rutas habituales del narcotráfico, transportando estupefacientes.

Entérese: En video | Fuerza Naval de Estados Unidos destruyó con misil otra supuesta narcolancha, esta vez en aguas cercanas al Pacífico colombiano

Así ocurrieron los ataques de EE. UU. contra las embarcaciones

En la primera ofensiva, ocho presuntos narcoterroristas se encontraban a bordo de las embarcaciones; cuatro estaban en el segundo buque atacado, y tres hombres iban a bordo del tercero. Esto sería un total de 14 muertos con un sobreviviente.

La operación se habría realizado en aguas internacionales y se informó que no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses. Respecto al sobreviviente, el Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) activó de inmediato los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR). Las autoridades SAR mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate.

Siga leyendo: “Son ejecuciones extrajudiciales”: Human Rights Watch sobre bombardeos a lanchas en el Caribe y el Pacífico ordenados por EE. UU.

Hasta el momento se contabilizan 13 ataques en total: 5 en el Pacífico y 8 en el Caribe, lo que representa al menos 57 muertos en estos operativos, que comenzaron en agosto.

Desde Estados Unidos declararon: “El Departamento ha dedicado más de dos décadas a defender otras patrias. Ahora defendemos la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes, luego los cazaremos y los eliminaremos”.

El país norteamericano había anunciado el 24 de octubre el despliegue de un portaaviones y su flotilla de apoyo para “contrarrestar el narcoterrorismo” en América Latina, una decisión que ha incrementado la tensión en la región y que, según el presidente Nicolás Maduro, busca “inventar una guerra” con Venezuela.

Le puede interesar: Video | En “lenguaje tarzaneado”, Maduro le pide a Estados Unidos que detenga despliegue militar: “Yes peace, no crazy war”

El gobierno de Donald Trump ya había movilizado en agosto varios destructores, un submarino y buques con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el supuesto propósito de combatir el tráfico de drogas.

Aunque la presencia de portaaviones estadounidenses en ejercicios conjuntos con países vecinos es habitual, es la primera vez que Washington despliega una fuerza de esta magnitud en Latinoamérica contra el narcotráfico.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas murieron en los ataques estadounidenses en el Pacífico?
Catorce personas fallecieron y un solo sobreviviente fue rescatado.
¿Qué justificación dio EE.UU. para los ataques?
Alegó que las embarcaciones eran operadas por “organizaciones terroristas” que traficaban drogas hacia EE.UU.
¿Dónde exacta­mente ocurrieron los ataques?
En aguas internacionales del Pacífico oriental, con posible cercanía a las costas de Colombia o México; EE.UU. no dio coordenadas precisas.

Con información de AFP*

