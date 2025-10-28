Máxima tensión en el Pacífico: EE. UU. lanzó tres ataques contra cuatro lanchas que dejaron 14 muertos y un sobreviviente

Estados Unidos efectuó este lunes tres ataques cinéticos letales contra cuatro buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que presuntamente traficaban narcóticos en el Pacífico Oriental.
De acuerdo con el Departamento de Defensa estadounidense, las cuatro embarcaciones eran conocidas por los servicios de inteligencia y navegaban por rutas habituales del narcotráfico, transportando estupefacientes.
Entérese: En video | Fuerza Naval de Estados Unidos destruyó con misil otra supuesta narcolancha, esta vez en aguas cercanas al Pacífico colombiano