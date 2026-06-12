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Trump dice que Estados Unidos mató al ‘Niño Guerrero’, jefe del Tren de Aragua

El presidente Donald Trump informó que el Comando Sur de Estados Unidos mató en un ataque a Héctor Guerrero, conocido con el alias de ‘Niño Guerrero’, jefe de la banda venezolana.

  • FOTO: Captura de video
    FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 3 horas
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El presidente Donald Trump anunció la muerte del jefe de la banda venezolana Tren de Aragua, una de las principales organizaciones criminales de América Latina, en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con Venezuela.

“El Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua”, escribió Trump este viernes en su red Truth Social.

El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en “estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien”.

Estados Unidos realizó en enero una incursión militar en Caracas y capturó a Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.

Le recomendamos: Cinco países de Sudamérica sellan alianza regional para enfrentar al Tren de Aragua y el crimen organizado

Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina, bajo la presión de Washington. “Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un santuario en Venezuela ni en ninguna otra parte, y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén, y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen”, añadió Trump, sin indicar en qué lugar se realizó el ataque contra el “Niño Guerrero”.

El mensaje de Trump va acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo. No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes.

El Tren de Aragua, designado organización terrorista por Estados Unidos, se conformó en 2014 en el estado venezolano homónimo y, según informes de inteligencia, se extendió a ocho países sudamericanos.

La banda criminal está acusada de trata de personas, asesinatos, secuestros, robos, tráfico de drogas y extorsión.

El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y, según estudios, se lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes.

¿Cómo opera el Tren de Aragua?

El Tren de Aragua actualmente tiene células permanentes en Colombia, Perú y Chile. A Colombia, esta banda criminal llegó por la frontera con Norte de Santander, incursión que desencadenó enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), para conseguir el control de los pasos fronterizos clandestinos, vitales para el tráfico de drogas, de migrantes y el contrabando.

Los inicios de la banda fueron encabezados desde la cárcel del estado de Aragua por Héctor Rustherford Guerrero Flores, apodado “Niño Guerrero”, que logró expandir su influencia a cinco estados de Venezuela hasta que la organización delictiva tejió una red de influencia que se extendió a fronteras de otros países.

Solo fue hasta septiembre de 2023 que las autoridades desmantelaron la base de operaciones en la cárcel venezolana Tocorón; sin embargo, la cúpula del Tren de Aragua logró escapar, asegurando así que “Niño Guerrero” continuara liderando las actividades delictivas desde la clandestinidad.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades a nivel internacional por contener su avance, el Tren de Aragua sigue cometiendo crímenes tanto en Venezuela como en los países vecinos como Perú y Chile.

¿Quién era el “Niño Guerrero”?

Por información sobre el venezolano Héctor Rusthenford Guerrero Flores, había una recompensa de US$5 millones que permitiera su captura, así como la persecución de varios gobiernos que lo veían como una grave amenaza a la seguridad continental.

La recompensa era patrocinada por el Departamento de Estado de EE. UU., en asocio con la Policía colombiana, que tenía a ese delincuente en su lista de objetivos de alto valor estratégico.

En Tocorón, el jefe era “Niño Guerrero”, quien estaba preso por delitos como homicidio, hurto y posesión ilegal de armas. Desde ese centro penitenciario logró consolidar al “Tren de Aragua”, incrementando el número de integrantes adentro y afuera, hasta instalar células en seis estados, y amplió la oferta criminal de la organización a servicios de sicariato, narcotráfico, trata de personas, pagadiario, contrabando, minería ilegal, secuestros y tráfico de armas, entre otros.

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