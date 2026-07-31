Ni Spiderman lo protegió: documental denuncia maltratos sufridos por Stan Lee en su vejez

En una entrevista con la agencia Efe,Jon Bolerjack reveló detalles sobre supuestos abusos que habría sufrido Stan Lee en sus años de vejez. El realizador habló del asunto en el contexto del lanzamiento deStan Lee: El capítulo final, un documental en el que ha trabajado durante varios años.

La producción muestra la cercanía de Lee con sus seguidores, asistiendo a convenciones y estrenos de películas, antes de centrar su relación en las condiciones en las que vivió durante sus últimos años. Según Bolerjack, inicialmente su intención era realizar un documental que seguía la vida cotidiana del historietista, pero el proyecto cambió de rumbo al descubrir situaciones que, a su juicio, evidenciaban un presunto maltrato hacia el creador de Spider-Man, Iron Man y los X-Men.

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En declaraciones a EFE, el director explicó que se ganó la confianza de Lee y comenzó a acompañarlo en su rutina diaria. Durante ese proceso observar que el historietista, ya de edad avanzada, cumplió extensas jornadas firmando autógrafos, posando para fotografías y desplazándose entre eventos, mientras otras personas administraban su agenda.