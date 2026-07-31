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Ni Spiderman lo protegió: documental denuncia maltratos sufridos por Stan Lee en su vejez

El documental expone presuntos episodios de explotación económica y vulnerabilidad que Stan Lee enfrentó mientras seguía participando en convenciones y eventos públicos.

  • Stan Lee fue uno de los principales creadores de personajes de cómic. Foto Getty.
    Stan Lee fue uno de los principales creadores de personajes de cómic. Foto Getty.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En una entrevista con la agencia Efe,Jon Bolerjack reveló detalles sobre supuestos abusos que habría sufrido Stan Lee en sus años de vejez. El realizador habló del asunto en el contexto del lanzamiento deStan Lee: El capítulo final, un documental en el que ha trabajado durante varios años.

La producción muestra la cercanía de Lee con sus seguidores, asistiendo a convenciones y estrenos de películas, antes de centrar su relación en las condiciones en las que vivió durante sus últimos años. Según Bolerjack, inicialmente su intención era realizar un documental que seguía la vida cotidiana del historietista, pero el proyecto cambió de rumbo al descubrir situaciones que, a su juicio, evidenciaban un presunto maltrato hacia el creador de Spider-Man, Iron Man y los X-Men.

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En declaraciones a EFE, el director explicó que se ganó la confianza de Lee y comenzó a acompañarlo en su rutina diaria. Durante ese proceso observar que el historietista, ya de edad avanzada, cumplió extensas jornadas firmando autógrafos, posando para fotografías y desplazándose entre eventos, mientras otras personas administraban su agenda.

El documental sostiene que parte de los ingresos obtenidos por esas actividades no llegaban directamente a Lee. Uno de los momentos centrales de la cinta recoge una conversación en la que el creador pregunta por el dinero generado durante las convenciones. “El audio en el que Stan empieza a preguntarme sobre su dinero y dónde está, es real”, afirmó Bolerjack a Efe.

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La producción acusa a Max Anderson, responsable de organizar las giras de Lee por convenciones. En las imágenes se observa a Anderson contando dinero tras los encuentros con los aficionados. De acuerdo con el documental, el empresario presionaba a Lee para aceptar más compromisos y no ofrecer cuentas claras sobre las ganancias. Anderson fue condenado en 2025 a un año y un día de prisión por fraude fiscal, tras no declarar cerca de 1,2 millones de dólares obtenidos por su trabajo con Lee.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿De qué trata el documental Stan Lee: The Final Chapter?
El documental aborda los últimos años de vida de Stan Lee y expone presuntos casos de explotación económica y vulnerabilidad que, según su director, sufrió mientras continuaba asistiendo a convenciones y eventos públicos.
¿Quién es Jon Bolerjack y por qué pudo documentar la vida de Stan Lee?
Jon Bolerjack es el director del documental. Según explicó a EFE, se ganó la confianza de Stan Lee y comenzó a acompañarlo en su rutina diaria, lo que le permitió registrar situaciones que terminaron cambiando el enfoque original de la producción.
¿Qué presuntos abusos denuncian el documental sobre Stan Lee?
El documental sostiene que Stan Lee era sometido a extensas jornadas de trabajo en convenciones, firmando autógrafos y tomándose fotografías, y que parte del dinero generado por esas actividades no llegaba directamente a él.

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