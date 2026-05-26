Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos en el sur de Irán

“Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”, explicó Hawkins. Además, indicó que las fuerzas estadounidenses respondieron a lo que parecía ser un emplazamiento de misiles que amenazaba a aviones de combate de EE. UU.

La operación fue confirmada por Timothy Hawkins, portavoz del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom), quien aseguró en declaraciones a Fox News que las acciones se ejecutaron bajo el principio de “legítima defensa” para proteger a las tropas estadounidenses desplegadas en la región.

Las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron una serie de ataques “en defensa propia” en el sur de Irán , dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes, en medio de la creciente tensión militar alrededor del estrecho de Ormuz , una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Según medios estadounidenses, los ataques ocurrieron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizara previamente a las fuerzas militares a responder a cualquier provocación iraní cerca del estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio mundial de petróleo.

El portavoz del Centcom insistió en que las fuerzas estadounidenses continúan actuando “con contención”, pese al incremento de la tensión militar en la región. “Seguimos defendiendo a nuestras fuerzas mientras mantenemos el alto el fuego vigente”, afirmó.

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Los hechos se producen justo cuando Washington y Teherán intensifican conversaciones diplomáticas para intentar alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto y reducir las tensiones en Medio Oriente. La Casa Blanca considera que el pacto podría cerrarse en los próximos días, aunque desde Irán han advertido que todavía no existe un acuerdo inminente.

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De acuerdo con filtraciones conocidas por la prensa estadounidense, el eventual pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de algunas sanciones contra Irán. A pesar de ello, dejaría para una etapa posterior las discusiones relacionadas con el programa nuclear iraní, un punto que ha generado críticas entre sectores republicanos aliados de Trump.

El mandatario estadounidense reiteró este lunes que Irán “nunca obtendrá” un arma nuclear y aseguró que las reservas de uranio enriquecido del país serían entregadas a Estados Unidos para su destrucción.