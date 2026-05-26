Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos en el sur de Irán

Las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron una serie de ataques “en defensa propia” en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes, en medio de la creciente tensión militar alrededor del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.
La operación fue confirmada por Timothy Hawkins, portavoz del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom), quien aseguró en declaraciones a Fox News que las acciones se ejecutaron bajo el principio de “legítima defensa” para proteger a las tropas estadounidenses desplegadas en la región.
“Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”, explicó Hawkins. Además, indicó que las fuerzas estadounidenses respondieron a lo que parecía ser un emplazamiento de misiles que amenazaba a aviones de combate de EE. UU.