Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos en el sur de Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar luego de que fuerzas estadounidenses atacaran sitios de misiles y embarcaciones iraníes en el sur del país asiático, una operación que Washington calificó como una acción de “legítima defensa”.

  • Estados Unidos aseguró que los ataques contra objetivos iraníes buscaban proteger a sus tropas desplegadas en la región del estrecho de Ormuz. FOTO: AFP.
    Estados Unidos aseguró que los ataques contra objetivos iraníes buscaban proteger a sus tropas desplegadas en la región del estrecho de Ormuz. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
bookmark

Las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron una serie de ataques “en defensa propia” en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes, en medio de la creciente tensión militar alrededor del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

La operación fue confirmada por Timothy Hawkins, portavoz del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom), quien aseguró en declaraciones a Fox News que las acciones se ejecutaron bajo el principio de “legítima defensa” para proteger a las tropas estadounidenses desplegadas en la región.

“Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas”, explicó Hawkins. Además, indicó que las fuerzas estadounidenses respondieron a lo que parecía ser un emplazamiento de misiles que amenazaba a aviones de combate de EE. UU.

Según medios estadounidenses, los ataques ocurrieron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizara previamente a las fuerzas militares a responder a cualquier provocación iraní cerca del estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio mundial de petróleo.

El portavoz del Centcom insistió en que las fuerzas estadounidenses continúan actuando “con contención”, pese al incremento de la tensión militar en la región. “Seguimos defendiendo a nuestras fuerzas mientras mantenemos el alto el fuego vigente”, afirmó.

Conozca: Filtran posible acuerdo de paz entre Irán y EE. UU.: suspendería sanciones y abriría Ormuz

Los hechos se producen justo cuando Washington y Teherán intensifican conversaciones diplomáticas para intentar alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto y reducir las tensiones en Medio Oriente. La Casa Blanca considera que el pacto podría cerrarse en los próximos días, aunque desde Irán han advertido que todavía no existe un acuerdo inminente.

Siga leyendo: Irán estudia la última oferta de EE. UU. para poner fin a la guerra

De acuerdo con filtraciones conocidas por la prensa estadounidense, el eventual pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de algunas sanciones contra Irán. A pesar de ello, dejaría para una etapa posterior las discusiones relacionadas con el programa nuclear iraní, un punto que ha generado críticas entre sectores republicanos aliados de Trump.

El mandatario estadounidense reiteró este lunes que Irán “nunca obtendrá” un arma nuclear y aseguró que las reservas de uranio enriquecido del país serían entregadas a Estados Unidos para su destrucción.

Temas recomendados

Muerte
guerra
Heridos
Misiles
Defensa
ataques
Irán
Estados Unidos
Donald Trump
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos