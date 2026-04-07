Embajada de Rusia en Colombia denuncia “campaña de desprestigio” en su contra

La delegación diplomática de Rusia en Bogotá arremetió contra la prensa nacional y un reciente reporte de la organización Digital News Association (DNA), calificándolo de “farsa” y “documento fantasma” destinado a dañar la imagen del país.
“Ante la masiva e infundada campaña antirrusa iniciada por los medios de comunicación occidentales y, por desgracia, apoyada por algunos medios colombianos, nos vemos obligados a hacer un comunicado público”, indicó la embajada en su pronunciamiento oficial.
Entérese: Informe revela que Rusia entrenó a 1.000 influenciadores para desinformar en Latinoamérica, incluida Colombia
En un comunicado emitido el 6 de abril de 2026 a través de la red social X, la Embajada de Rusia cuestionó duramente a los medios colombianos por replicar, presuntamente sin verificación, un artículo sobre el entrenamiento de 1.000 creadores de contenido para difundir desinformación en ocho países de Latinoamérica, incluida Colombia. Según la embajada, el texto difundido por la prensa nacional se basa exclusivamente en lo reportado por agencias internacionales sin validar los hechos, los cuales calificaron como “fantasías que no tienen contacto con la realidad”.