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Embajada de Rusia en Colombia denuncia “campaña de desprestigio” en su contra

La controversia surge tras un informe de la Digital News Association (DNA) que señala que Rusia habría entrenado a 1.000 influenciadores y financiado noticias falsas en Latinoamérica, versión que la embajada en Bogotá rechaza.

  • Embajada de Rusia en Colombia denuncia “campaña de desprestigio” en su contra
  • Embajada de Rusia en Colombia denuncia “campaña de desprestigio” en su contra
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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La delegación diplomática de Rusia en Bogotá arremetió contra la prensa nacional y un reciente reporte de la organización Digital News Association (DNA), calificándolo de “farsa” y “documento fantasma” destinado a dañar la imagen del país.

“Ante la masiva e infundada campaña antirrusa iniciada por los medios de comunicación occidentales y, por desgracia, apoyada por algunos medios colombianos, nos vemos obligados a hacer un comunicado público”, indicó la embajada en su pronunciamiento oficial.

Entérese: Informe revela que Rusia entrenó a 1.000 influenciadores para desinformar en Latinoamérica, incluida Colombia

En un comunicado emitido el 6 de abril de 2026 a través de la red social X, la Embajada de Rusia cuestionó duramente a los medios colombianos por replicar, presuntamente sin verificación, un artículo sobre el entrenamiento de 1.000 creadores de contenido para difundir desinformación en ocho países de Latinoamérica, incluida Colombia. Según la embajada, el texto difundido por la prensa nacional se basa exclusivamente en lo reportado por agencias internacionales sin validar los hechos, los cuales calificaron como “fantasías que no tienen contacto con la realidad”.

Se nota a simple vista que se trata de una campaña organizada que tiene por objetivo desprestigiar a nuestro país y a los medios rusos”, indicó la embajada.

El documento de la DNA, presentado en Estados Unidos, sostiene que Rusia ha articulado una estructura organizada que involucra a periodistas e influenciadores locales para “lavar narrativas” y avivar sentimientos antiimperialistas. El reporte detalla que estos perfiles se coordinan con cerca de 200 creadores hispanohablantes en Rusia y utilizan el medio estatal RT en Español como plataforma de entrenamiento.

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Entre las tácticas identificadas por la investigación se encuentran la manipulación emocional, la difusión de teorías conspirativas y la amplificación de posturas extremas para generar desconfianza en las instituciones. El informe también menciona casos específicos en otros países, como una presunta campaña financiada con 300.000 dólares para publicar noticias falsas contra el gobierno de Javier Milei en Argentina.

La embajada rusa rechazó categóricamente estas acusaciones, afirmando que se trata de una estrategia de los países occidentales que “no pueden aceptar que existan fuentes de opiniones alternativas”. La delegación comparó la situación con las restricciones impuestas a medios como RT y Sputnik en Europa y Norteamérica, calificando tales acciones como una forma de censura administrativa. “No se presentan pruebas, solamente se lanzan acusaciones: este es hoy el ‘estándar’ de la prensa investigativa occidental, cuando el tema está relacionado con Rusia”.

Embajada de Rusia en Colombia denuncia “campaña de desprestigio” en su contra

Hacemos un llamado a la prensa colombiana a adoptar un enfoque más responsable a la hora de publicar noticias de este tipo que lanzan acusaciones graves, pero infundadas, en contra de otros países. Asimismo, quisiéramos alentar a que los autores consulten las fuentes de origen de tales materiales. Por fin, aprovechando esta ocasión, invitamos a todos a seguir las cuentas de RT y Sputnik en español para tener acceso a la visión alternativa de la actualidad”.

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Existe un notable contrapunto entre la recomendación oficial de la Embajada y las conclusiones del organismo de investigación. Ya que la diplomacia rusa invita a la ciudadanía colombiana a seguir los canales de RT y Sputnik para acceder a una “visión alternativa” de la realidad que no coincide con las narrativas occidentales, puesto que en dicho informe de la DNA, se mencionó que RT en Español funcionaría como el núcleo para el entrenamiento de estos 1.000 creadores e influenciadores, facilitando una técnica denominada “lavado de narrativas”

Aun así, la representación diplomática insistió en señalar la participación de algunos políticos y medios colombianos en la difusión de estas informaciones “Nos entristece que la prensa nacional se encuentre susceptible a la influencia del flujo de la información políticamente sesgada procedente del occidente. Es lamentable ver que, en esta ocasión, incluso algunos políticos destacados de Colombia se hayan dejado llevar por esta farsa, publicándola en sus redes sociales”.

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