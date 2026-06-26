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Elon Musk ofrecerá internet gratis en Venezuela a través de Starlink tras el terremoto

El magnate tecnológico afirmó que este servicio gratuito permitirá apoyar las labores de búsqueda de los organismos de socorro.

  • La empresa Starlink de Elon Musk ofrecerá internet a los afectados en Venezuela por el terremoto. FOTO: GETTY -AFP
    La empresa Starlink de Elon Musk ofrecerá internet a los afectados en Venezuela por el terremoto. FOTO: GETTY -AFP
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 3 horas
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Elon Musk anunció que ofrecerá servicios de internet gratuito a las personas afectadas por el terremoto de 7,1 y su réplica de 7,5 en Venezuela, ocurridos la noche del 24 de junio de 2026.

El magnate tecnológico pondrá a disposición su empresa Starlink, un servicio de internet satelital de SpaceX, para facilitar las comunicaciones mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate de los organismos de socorro lideradas por el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Lea también: La cuenta regresiva para el fin del brote de hantavirus ya comenzó: esto dice la OMS

El servicio de internet gratuito estará disponible en el país suramericano hasta el 25 de julio, según se lee en un post de la compañía.

“Para aquellos afectados por los devastadores terremotos en Venezuela, Starlink está proporcionando servicio gratuito hasta el 25 de julio para clientes nuevos y existentes. También estamos trabajando para implementar rápidamente terminales de Starlink y restaurar la conectividad en las zonas más afectadas”, se lee.

El anuncio se produce en medio de una tragedia que ha dejado, hasta el momento, 589 muertos y 2.980 heridos. También se han registrado grandes afectaciones en Caracas, pero especialmente en el estado costero de La Guaira, donde las imágenes satelitales han reflejado la magnitud de la tragedia y el dolor que ha provocado en quienes aún buscan a sus seres queridos. La cifra de desaparecidos supera las 50 mil personas.

Casi 48 horas tras los sismos, equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países comienzan a movilizarse para ayudar. Rescatistas de El Salvador, México, Colombia y Ecuador ya están en el país. Medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza. Las tareas de rescate avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros.

En Caracas, en la madrugada del viernes, operarios alumbrados por un foco golpeaban con mazos los escombros de un edificio derrumbado. “Silencio absoluto”, gritó de repente uno de ellos para poder escuchar a posibles personas atrapadas. “Una linterna, una linterna”, dijo otro.

La líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado pidió la liberación de “todos los presos políticos”, tanto civiles como militares, “para que puedan ser recibidos por sus familias en estas horas trágicas”.

Tras la promesa del presidente Donald Trump de ayudar a sus “nuevos y grandes amigos”, Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.

Un general del Comando Sur, Kevin J. Jarrard, ya está en Caracas para “supervisar” las operaciones para salvar vidas y prestar “asistencia humanitaria en las zonas afectadas”. La fuerza de estos terremotos se sintió hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas. Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto.

Siga leyendo: La corrupción en Venezuela habría agravado el colapso de edificios tras el terremoto, advierte informe de CNN

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