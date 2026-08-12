¿Quién es Jorge Eliécer Laverde, el nuevo contralor? Los detalles de su elección

Con 269 votos de 279 a su favor, el Congreso eligió este miércoles a Jorge Eliécer Laverde como nuevo contralor general. La decisión se da tras varias semanas en las que su nombre estaba entre los dos candidatos que llegaron con mayores posibilidades a ocupar ese cargo, junto con el del personero de Bogotá, Andrés Castro, de una lista de diez aspirantes. Su triunfo estaba prácticamente cantado desde el martes, cuando cinco partidos respaldaron públicamente su candidatura: La U, Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal y Conservador. Finalmente, hasta el Pacto Histórico votó a su favor, así como los verdes y otras colectividades. Incluso uno de sus contendores, Carlos Mario Zuluaga, lo felicitó antes de que se terminara la votación secreta.

Laverde asume la dirección de un órgano de control que tiene la enorme responsabilidad de vigilar el uso adecuado de los recursos públicos: debe hacer seguimiento al Presupuesto General de la Nación (para este año es de 546 billones de pesos), a las regalías, a las empresas del Estado y a los bienes públicos. En el Senado, la votación fue de 95 votos para Laverde, uno para Karol González, uno para Castro y uno para Luis Enrique Abadía, mientras que se registraron dos en blanco y uno nulo. En la Cámara, la votación fue de 174 votos para Laverde y dos para Castro, además de dos votos en blanco. “El Ministerio del Interior se complace de esta elección porque es el resultado de una decisión autónoma y soberana del Congreso”, afirmó Rodrigo Lara. Y al terminar la votación, el presidente Abelardo de la Espriella se reunió con el nuevo contralor y con los presidentes de Senado y Cámara, Honorio Henríquez y Nicolás Barguil.

Tras jurar ante el Congreso, el nuevo contralor agradeció a “su casa, el Congreso de la República”. Agregó: “Defenderé a todos los ciudadanos bajo una premisa inamovible: cero persecución política, cero impunidad; la Contraloría no será un garrote político, pero tendrá toda la firmeza y autoridad para castigar sin distingos a quien toque los fondos públicos”. Terminó diciendo que haría una reducción burocrática de la entidad. Justamente, ese discurso de no usar la Contraloría como un órgano de persecución ya lo había pronunciado el expresidente Álvaro Uribe. Hace una semana dijo en Caracol Radio sobre esa elección que, para él, debía buscarse “una Contraloría sin corrupción, cero impunidad, cero persecución”. Por otro lado, a la unión de partidos tradicionales y del CD se sumó el Pacto Histórico. “Tomamos nuestra decisión en función de que la Contraloría no persiga a adversarios (...). Una decisión que se había tomado de común acuerdo con nuestro compañero Gustavo Petro”, dijo en declaraciones a medios el senador del petrista Kevin Gómez. Y es que se presumía que Castro había buscado los votos del Pacto, pero finalmente la bancada tomó otra decisión. Este medio conoció que Laverde habría recibido el respaldo del Partido Liberal para esta elección. De hecho, fuentes del Legislativo señalan que el mismo Simón Gaviria, hijo de César Gaviria, habría hecho lobby por él, así como el senador Lidio García. En el Congreso sonaba que Laverde no era el candidato del gobierno, pero que tampoco era incómodo. Y es que, si bien la semana pasada Lara y Castro habrían sostenido una conversación, fuentes indican que, tras la posesión presidencial, el “guiño” final del Gobierno habría cambiado a favor de Laverde. En todo caso, el Gobierno guardó prudencia: Lara dijo hace unos días que solo pedía que se escogiera a un candidato “anticorrupción” y planteó que debería salir de las toldas de la coalición de gobierno —mencionó puntualmente al Centro Democrático y a partidos afines como el Liberal, el Conservador o la U. Fuentes señalaron a este medio que algunos de la bancada de Salvación Nacional habrían votado por Laverde, aunque no lo comunicaron públicamente. Los representantes Carol Borda y Daniel Briceño habrían sido los únicos en Cámara que votaron en blanco.

¿Quién es Jorge E. Laverde?

El nuevo contralor llega al cargo tras pasar 12 años como secretario de la Comisión VI del Senado. Laverde es abogado, oriundo Caldas. Tiene varias especializaciones en gerencia financiera, maestrías en Gobierno del Territorio y Gestión Pública y Administración de Negocios. Sin embargo, no tiene experiencia en control fiscal. Lo más cercano es que estuvo vinculado a la Procuraduría como procurador judicial en Risaralda. Y fue diputado de Caldas por el Partido Liberal. Sobre su nombre pesan acusaciones por acoso sexual, que él ha negado públicamente. También se le relaciona con el excongresista liberal Mario Castaño, condenado por delitos como concierto para delinquir agravado, estafa agravada, peculado por apropiación, entre otros del caso de “Las Marionetas”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Entre los principales retos de Laverde estará mantener la independencia del organismo frente al Ejecutivo y al Congreso. La Contraloría tendrá que continuar investigando posibles irregularidades en contratación estatal, manejo de recursos destinados a programas sociales y la ejecución de proyectos de infraestructura. Siga leyendo: Gobierno de Abelardo reconoce los Altos del Golán como territorio israelí y cinco países rechazan la decisión

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