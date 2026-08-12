¿Quién es Jorge Eliécer Laverde, el nuevo contralor? Los detalles de su elección

Con 269 votos de 279 a su favor, el Congreso eligió este miércoles a Jorge Eliécer Laverde como nuevo contralor general. La decisión se da tras varias semanas en las que su nombre estaba entre los dos candidatos que llegaron con mayores posibilidades a ocupar ese cargo, junto con el del personero de Bogotá, Andrés Castro, de una lista de diez aspirantes.
Su triunfo estaba prácticamente cantado desde el martes, cuando cinco partidos respaldaron públicamente su candidatura: La U, Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal y Conservador. Finalmente, hasta el Pacto Histórico votó a su favor, así como los verdes y otras colectividades. Incluso uno de sus contendores, Carlos Mario Zuluaga, lo felicitó antes de que se terminara la votación secreta.