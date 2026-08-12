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Luis Díaz y Jhon Córdoba también se unen a las donaciones para los damnificados del terremoto en Colombia

A través de sus fundaciones, los dos delanteros de la Tricolor adelantan la colecta para enviar las ayudas a Chocó y otros lugares afectados por el terremoto.

  • Luis Díaz y su esposa Geraldine Ponce están haciendo una campaña para recoger donaciones para los damnificados del Chocó. FOTO PANTALLAZO
    Luis Díaz y su esposa Geraldine Ponce están haciendo una campaña para recoger donaciones para los damnificados del Chocó. FOTO PANTALLAZO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Otros dos jugadores de la Selección Colombia anunciaron que están recolectando ayudas para traer al país y ayudar a los damnificados de Chocó y otros departamentos afectados por el terremoto del lunes.

Luis Díaz y su esposa Geraldine Ponce publicaron en sus redes sociales que, a través de la “Fundación Luis Díaz”, junto al Hotel Dann Carlton Barranquilla y gracias al apoyo de Latam Airlines Colombia, estarán recolectando ayudas para las familias y comunidades afectadas por el terremoto en el Chocó.

La recolección de las ayudas se estarán recibiendo hasta este viernes, entre 8:00 a.m, y 7:00 p.m., recibiendo alimentos no perecederos, agua, hidratación, elementos de higiene personal, pañales, insumos médicos nuevos y sellados.

Con el mensaje de Todos Somos Colombia, Luis Díaz y su esposa Geraldine se solidarizaron con los damnificados del terremoto. “Como todos saben, estamos pasando días muy difíciles en nuestro país y por eso hoy más que nunca debemos estar unidos. No importa dónde estemos, todos podemos ponernos la camiseta y cualquier ayuda asumirla”, dijo el delantero.

Su esposa, por su parte, comentó que “hoy hemos llamado a los clubes en los que Luis ha jugado para que se sumen a esta causa, así como a patrocinadores y marcas aliadas para llevar ayuda a las personas afectadas por el terremoto”.

Esta campaña se suma a la que también adelanta el delantero chocoano Jhon Córdoba, quien hizo un llamado para que la gente llegue este jueves 13 de agosto a la plazoleta principal del Viva Envigado para entregar su donación para los damnificados de Chocó.

“Ayúdanos con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, cobijas y ropa en buen estado”; la jornada arrancará al mediodía y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde.

La idea es que puedan aportar elementos de aseo, alimentos no perecederos, ropa y todo lo que pueda ser útil para las personas que perdieron todo.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde se pueden entregar las donaciones de la campaña de Luis Díaz?
Las ayudas de la Fundación Luis Díaz se están recibiendo en el Hotel Dann Carlton de Barranquilla.
¿Dónde y cuándo es la jornada de donación organizada por Jhon Córdoba en Antioquia?
La recolección de Jhon Córdoba se realizará en la plazoleta principal del centro comercial Viva Envigado este jueves 13 de agosto, entre las 12:00 m. y las 6:00 p.m.
¿Qué tipo de ayudas se pueden llevar al punto de acopio de Viva Envigado?
En la jornada de Jhon Córdoba se recibe agua, alimentos no perecederos, medicamentos, elementos de aseo, cobijas y ropa en buen estado.

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