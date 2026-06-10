Perú contiene la respiración: la distancia entre Sánchez y Fujimori se reduce al mínimo

Mientras los colombianos se preparan para acudir a las urnas en la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio, en Perú crece la expectativa por conocer quién sucederá al presidente José María Balcázar. Esta larga espera por parte de los peruanos comenzó el domingo 7 de junio, cuando votaron por Keiko Sofía Fujimori Higuchi y Roberto Helbert Sánchez Palomino, dos candidatos de extremos evidentemente marcados (derecha e izquierda) que se juegan todas sus cartas para llegar a la Casa de Pizarro y tomar las riendas del país.

La primera vuelta la ganó la derechista Fujimori, quien obtuvo alrededor del 17,8 % de los votos, frente al 12 % alcanzado por Sánchez. Sin embargo, en este balotaje hubo una remontada y hasta el momento el exministro de Comercio es quien lleva la delantera.

Información preliminar de la segunda vuelta presidencial

Esto no significa una victoria definitiva, ya que se tiene el 97,889 % de las actas contabilizadas y un 0,370 % pendientes, además de una corta distancia de al menos 9.000 votos que podría cambiar el rumbo de la contienda. En estos momentos, Sánchez tiene 9.017.771 votos (50,025 %), mientras que Fujimori suma 9.008.686 votos (49,975 %).

También falta contabilizar los votos de los peruanos residentes en el extranjero. Por ahora se ha procesado el 83,602 % de estas actas.

Conocer el resultado requiere de semanas

Cabe recordar que el resultado del balotaje del domingo aún no está definido, ya que también deberán revisarse las actas impugnadas, que agrupan cerca de 450.000 votos. Este proceso podría prolongarse durante varios días e incluso extenderse hasta julio. “Estamos muy confiados y optimistas, con tranquilidad para respetar los resultados al 100%”, dijo el heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Por su parte, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) también exhortó a la calma. “Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea”, afirmó.

El recuerdo de 2021

El ritmo del recuento actual se inscribe dentro del estándar peruano. El resultado final del balotaje de 2021 entre el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori se conoció seis semanas después de la votación. Castillo venció con 50,12% de los votos frente a 49,87% de Fujimori.

La intromisión del presidente de Colombia