Así es El Helicoide, el temido centro de torturas del chavismo que Trump anunció que sería cerrado

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo un sorpresivo anuncio sobre El Helicoide y dijo que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, está cerrando esta prisión. El anuncio lo hizo en un encuentro con congresistas en Washington. Con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en una operación militar que involucró a 152 aviones de Estados Unidos, en el país sudamericano se han acelerado algunos cambios. Lea también: EE. UU. y Venezuela actualizan listado de muertes en captura de Maduro En medio de esas modificaciones, el mandatario republicano ha dejado claro que es Estados Unidos quien por el momento mantendrá el control y administrará Venezuela para garantizar que los “símbolos del terror chavista” desaparezcan. Dentro de esos símbolos, Trump hizo referencia a El Helicoide, el cual fue descrito como “cámara de tortura en pleno centro de Caracas”. Su cierre estaría siendo impulsado por Rodríguez.

El centro comercial que se transformó en la prisión del chavismo

Aunque hoy en día es una muestra de la represión que sufren quienes se oponen al régimen dictatorial liderado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, este lugar fue concebido como una joya arquitectónica símbolo de progreso. Lastimosamente, su nacimiento también está ligado al autoritarismo, pues nació en la década de 1950 bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El Helicoide fue diseñado para ser un centro comercial futurista y lujoso, único en su tipo por permitir que los vehículos llegaran directamente a las tiendas mediante rampas espirales.

El lugar fue planeado para albergar al menos 300 tiendas de lujo, un hotel, cines, un helipuerto, un gran domo en la parte superior y ascensores modernos fabricados en Viena. Según registro históricos recogidos en el libro Downward Spiral: El Helicoide’s Descent from Mall to Prison, fue tan compleja la obra que se plasmaron 12.000 planos para su ejecución, ocupando una superficie de 60.000 m² alrededor de una roca. Ese proyecto quedó inconcluso luego de la caída del régimen en 1958. Así permaneció hasta la década del 80 cuando la estructura fue reutilizada para albergar la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Los horrores dentro de El Helicoide

La hoy sede de la inteligencia venezolana se habría convertido en los últimos años en un centro de torturas que ha cobrado la vida de varios opositores al chavismo.

El Helicoide es actualmente la sede del Sebin y sobre él hay denuncia de torturas y arrestos arbitrarios. Foto: Flickr

De acuerdo con un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, en este lugar se presentan torturas sistemáticas como golpizas, agresiones físicas, asfixia a través de bolsas plásticas, aislamiento prolongado, privación del sueño, descargas eléctricas en los genitales y violencia sexual contra los detenidos.

El informe de esta entidad coincide con denuncias presentadas por otras entidades internacionales como la OEA, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quienes ha advertido que en este recinto se ejecutan malos tratos y arrestos arbitrarios.

De acuerdo con los informes de estas entidades, en esta prisión se ha presentado la muerte de opositores como Alfredo Díaz, exgobernador del estado de Nueva Esparta procesado por el régimen quien lo señaló de terrorismo e instigación al odio. El opositor murió el pasado diciembre tras un año de aislamiento y la presunta negación de atención médica para sus problemas cardíacos.

En ese lugar también falleció Rodolfo González, aviador de 64 años que fue acusado de financiar protestas contra el régimen. Se suicidó en su celda luego de meses de tortura psicológica y amenazas de ser trasladado a cárceles de delincuencia común.