El dalái lama niega vínculos con Jeffrey Epstein, luego de que su nombre apareciera 154 veces en los archivos

El jefe espiritual budista en exilio dalái lama “nunca se reunió” con Jeffrey Epstein, indicó su oficina este domingo luego de que medios chinos reportaran que su nombre aparece en los archivos publicados por Estados Unidos.
Una investigación de los millones de documentos del expediente Epstein, difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y consultados por la AFP, registró que el nombre del dalái lama aparece en 154 ocasiones.
Sin embargo, no figura ahí ninguna mención de un encuentro entre ambos.
“Algunos artículos recientes en medios y publicaciones en las redes sociales sobre los ‘expedientes Epstein’ tratan de establecer una relación entre su santidad el dalái lama y Jeffrey Epstein”, declaró la oficina del líder espiritual en un comunicado publicado en X.