Fisicoculturista falleció en reconocido gimnasio en Bogotá: denuncian presunta negligencia médica

La comunidad deportiva se encuentra de luto tras el fallecimiento de Juan Sebastián Anzola Quintero, un fisicoculturista de 26 años conocido afectuosamente como “Sebas”, quien perdió la vida mientras realizaba su rutina de entrenamiento.

El trágico suceso ocurrió en una de las sedes de la cadena Smart Fit y ha desatado una fuerte polémica en redes sociales y cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en estos centros.

Este incidente tuvo lugar el pasado miércoles 4 de febrero en horas de la tarde, en el gimnasio ubicado en el centro comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba. De acuerdo con testigos, Anzola se encontraba realizando una rutina habitual de levantamiento de pesas cuando se descompensó de manera súbita y cayó al suelo frente a otros usuarios.

A pesar de los intentos de las personas presentes por auxiliarlo, el deportista, quien también era reconocido por su labor como tatuador, falleció dentro de las instalaciones antes de poder ser trasladado a un centro médico.

Según la versión de Andrés Montoya, fisicoculturista y amiga de “Sebas”, el personal del establecimiento no contaba con la capacitación ni las herramientas necesarias para atender la emergencia además de que, durante más de 25 minutos, se impidió el traslado de su amigo al Hospital de Suba, que se encuentra a tan solo una cuadra y media del lugar, así lo denunció a través de sus redes sociales.