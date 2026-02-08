¡Qué grande! Egan Bernal es bicampeón nacional de ciclismo de ruta

Egan Bernal es un fuera de serie. El corredor de Zipaquirá es también profeta en su tierra. Este domingo le dio más brillo a su gran carrera como corredor al defender el trono en uno de los Nacionales más duros de la historia. El campeón del Tour de Francia-2019 y Giro de Italia-2021 hace olvidar con sus fuertes y potentes pedalazos que estuvo a punto de perder su vida hace cuatro años cuando se accidentó mientras entrenaba por su natal Cundinamarca. En Zipaquirá acaba de lograr un nuevo título: triunfó en el Nacional de ruta tras vencer en un gran mano a mano, en plena subida, a uno de sus amigos y excompañero en el Ineos, Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), quien evidenció su gran recuperación tras ser intervenido quirúrgicamente de una endofibrosis en la arteria ilíaca. Lea: Brandon Rivera venció a su amigo Egan Bernal y es nuevo rey nacional de contrarreloj; así fue la carrera “La emoción de correr en Zipaquirá (allí creció) es algo grande. Son muchos los sentimientos encontrados al ganar ante mi gente, en estos repechos que entrenaba desde niño”, fueron las primeras palabras de Egan, de 29 años, luego de vencer con un tiempo de 5 horas, 25 minutos y 6 segundos. Tercero, a 23 segundos, cruzó Juan Felipe Rodríguez, del equipo de desarrollo del EF Education.

Nacional para el recuerdo

En un recorrido salvaje, siempre por encima de los 2.500 metros del nivel del mar, Egan hizo la diferencia en una batalla increíble, épica. Se recorrieron en total 200,9 kilómetros con salida y llegada en el Mirador de Salinas de Zipaquirá, pasando por el sector de Los Tanques, el cruce del Neusa, Cogua, pero el desafío más exigente fue tras ingresar a un circuito urbano 2,1 kilómetros en Zipaquirá, donde se debían afrontar 13 vueltas. El punto más duro estuvo en el muro de La Concepción, en el sector comprendido entre la carrera Sexta y la calle Cuarta, en inmediaciones del Parque de La Independencia. Allí, los ciclistas debían superar un kilómetro de ascenso con pendientes que oscilan entre el 15 % y el 27 %. Era tan infernal aquella subida, que hasta las motos de la organización se quedaban varadas en el camino. Y en ese duro punto, donde muchos corredores al borde del desmayo pusieron pie en tierra, se seleccionó el grupo que luchó por los puestos de honor. En la prueba, en la cual estuvo en fuga hasta faltando 28 kilómetros para la meta José Misael Urián (Team Sistecredito), uno de los corredores más combaticos de la jornada, se les vio sufrir a corredores de prestigio como Daniel Felipe Martínez (Bora) y Brandon Rivera (Ineos). Cuando restaban 20 km se vio una gran batalla entre hombres como Santiago Buitrago (Bahrain), Rodrigo Contreras, vigente campeón de Vuelta a Colombia, Javier Jamaica (Nu Colombia), Róbinson López (GW Shimano), Rodríguez, Sosa y Egan.

A falta de 3 kilómetros, Sosa atacó en plena subida, Bernal lo alcanzó en la bajada y ambos se fueron juntos en busca de la victoria, la cual quedó en poder de Egan, como en Bucaramanga en 2025. “Este es uno de los Nacionales más lindos de la historia. Lucir el tricolor de nuevo en Europa será un honor, una responsabilidad. Fue una carrera muy reñida, veía a todos los corredores muy fuertes, para mí el más fuerte era Sosa, sobre todo en las subidas. Me da mucha alegría verlo de nuevo en ese nivel, si hubiera ganado él también habría estado feliz. Termino contento por todo lo que viví en mi tierra, invito a toda la gente del mundo para que venga y la conozca”, agregó Bernal tras su victoria y luego de unirse en un abrazo con su pareja María Fernanda Gutiérrez y arropado con la bandera de Colombia.