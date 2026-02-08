¡Qué grande! Egan Bernal es bicampeón nacional de ciclismo de ruta

Egan Bernal es un fuera de serie. El corredor de Zipaquirá es también profeta en su tierra. Este domingo le dio más brillo a su gran carrera como corredor al defender el trono en uno de los Nacionales más duros de la historia.
El campeón del Tour de Francia-2019 y Giro de Italia-2021 hace olvidar con sus fuertes y potentes pedalazos que estuvo a punto de perder su vida hace cuatro años cuando se accidentó mientras entrenaba por su natal Cundinamarca.
En Zipaquirá acaba de lograr un nuevo título: triunfó en el Nacional de ruta tras vencer en un gran mano a mano, en plena subida, a uno de sus amigos y excompañero en el Ineos, Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), quien evidenció su gran recuperación tras ser intervenido quirúrgicamente de una endofibrosis en la arteria ilíaca.
“La emoción de correr en Zipaquirá (allí creció) es algo grande. Son muchos los sentimientos encontrados al ganar ante mi gente, en estos repechos que entrenaba desde niño”, fueron las primeras palabras de Egan, de 29 años, luego de vencer con un tiempo de 5 horas, 25 minutos y 6 segundos. Tercero, a 23 segundos, cruzó Juan Felipe Rodríguez, del equipo de desarrollo del EF Education.