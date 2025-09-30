Así fue el video que publicó Trump en redes que reavivó la teoría conspirativa que promete curaciones totales

Donald Trump provocó indignación en internet el lunes tras publicar un video generado aparentemente por inteligencia artificial en el que promete a cada estadounidense acceso a hospitales “MedBed” con capacidad de curación total, reavivando una teoría conspirativa ampliamente desacreditada. Le puede interesar: Bajo perfil y teorías conspirativas: ¿Qué está pasando con la salud de Trump? El video “deepfake” (clip falso generado con IA), publicado el sábado en la cuenta de Truth Social del presidente y posteriormente eliminado, estaba diseñado como un segmento de Fox News y mostraba a su nuera Lara Trump promocionando un lanzamiento ficticio desde la Casa Blanca de un “nuevo sistema de salud histórico”.

El clip mostraba luego a Trump anunciando desde la Oficina Oval que “cada estadounidense pronto recibirá su propia tarjeta MedBed”, garantizando acceso a “nuevos hospitales dirigidos por los mejores médicos” y “equipados con la tecnología más avanzada”. ¿El problema? Dichos hospitales no existen.

“MedBed” es una teoría popular entre los círculos de extrema derecha y el movimiento conspirativo QAnon y se refiere a un dispositivo médico imaginario equipado con tecnología futurista capaz de curar cualquier enfermedad, desde asma hasta cáncer. “¿Cómo se puede hacer que la gente vuelva a una realidad compartida cuando quienes están en el poder siguen manipulándolos?”, preguntó Noelle Cook, investigadora y autora de “Conspiracionistas: mujeres, extremismo y el atractivo de pertenecer”.