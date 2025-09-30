Así fue el video que publicó Trump en redes que reavivó la teoría conspirativa que promete curaciones totales

Donald Trump provocó indignación en internet el lunes tras publicar un video generado aparentemente por inteligencia artificial en el que promete a cada estadounidense acceso a hospitales “MedBed” con capacidad de curación total, reavivando una teoría conspirativa ampliamente desacreditada.
El video “deepfake” (clip falso generado con IA), publicado el sábado en la cuenta de Truth Social del presidente y posteriormente eliminado, estaba diseñado como un segmento de Fox News y mostraba a su nuera Lara Trump promocionando un lanzamiento ficticio desde la Casa Blanca de un “nuevo sistema de salud histórico”.