Nuevo bombardeo del Ejército en Arauca: iba dirigido contra alias Antonio Medina, hombre de confianza de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

La operación militar fue ordenada directamente por el presidente Gustavo Petro. Esto han dicho las autoridades.

  Pedro Sánchez, ministro de Defensa, informó que el operativo tuvo como objetivo a alias Antonio Medina. FOTO: Fuerzas Militares.
    Pedro Sánchez, ministro de Defensa, informó que el operativo tuvo como objetivo a alias Antonio Medina. FOTO: Fuerzas Militares.
El Colombiano
El Colombiano
13 de noviembre de 2025
bookmark

Durante la mañana de este jueves, las Fuerzas Militares lanzaron una operación en zona rural del municipio de Tame, Arauca, con el objetivo de golpear a las estructuras que integran las disidencias del llamado ‘Estado Mayor Central’, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el operativo tuvo como objetivo a alias Antonio Medina, considerado uno de los principales hombres de confianza de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

El objetivo del operativo estaría enfocado en contrarrestar a alias Antonio Medina, considerado uno de los altos mandos del frente 28. Hasta el momento no se conoce si fue ubicado y neutralizado durante el operativo.

En sus declaraciones, el ministro de Defensa reveló que este sería el bombardeo número 13 en lo que se lleva del gobierno de Gustavo Petro. Durante el 2025 ya van 8 operativos realizados; en el 2024 fueron 5.

Además, aseguró que “los resultados del reciente bombardeo los sabremos una vez consolidemos el objetivo. El objetivo es afectar a unos de los principales capos, alias Antonio Medina, que delinquen en el departamento de Arauca y que pertence al Cartel del Narcotráfico”.

Horas antes, el ministro de Defensa, había escrito en su cuenta oficial de X sobre este bombardeo. Allí, confirmó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional estarían adelantando una importante operación ofensiva” en el departamento de Arauca, dirigida contra “uno de los capos del narcotráfico del cartel de alias Mordisco”.

Según explicó, esta ofensiva habría sido autorizada por el presidente Gustavo Petro. El mandatario “autorizó un bombardeo de alta precisión para neutralizar la grave amenaza que persiste contra la población civil”, dijo.

El jefe de la cartera de Defensa indicó que se trata de un golpe estratégico contra las estructuras criminales que operan en esa región fronteriza.

Dos operativos en menos de dos días

Este bombardeo llega luego de que este pasado martes al menos 19 integrantes de las disidencias de las Farc murieran durante una ofensiva militar en zona rural de Calamar, Guaviare. El operativo también fue ordenado por el presidente Gustavo Petro y lo ejecutaron las Fuerzas Militares.

Esta operación militar fue ejecutada por tropas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional en la vereda Itilla, donde se escondía parte del Bloque Martín Villa y la Subestructura Primera Armando Ríos, facciones bajo el mando directo de Mordisco.

En contexto: Petro ordena bombardeo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare, mientras la paz total va a la deriva

De acuerdo con los reportes oficiales, 19 integrantes murieron en desarrollo de operaciones militares, tres menores de edad fueron recuperados, dos se sometieron a la justicia y uno más fue capturado, siendo en total 25 personas neutralizadas.

En su momento, el presidente Petro reaccionó al balance que dejó el despliegue: “Muy lamentable las pérdidas de vidas humanas de colombianos, pero debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico”, escribió en su cuenta oficial de X.

Además, durante ese operativo se incautaron 11 fusiles, cinco ametralladoras, seis armas cortas, 60 granadas de mortero calibre 60 mm, más de 50 minas antipersonal, artefactos explosivos, equipos de comunicaciones, material de intendencia y más de 30.000 unidades de munición de diferentes calibres.

Esta estructura que fue desmantelada haría parte del anillo de seguridad más cercano a alias Mordisco, quien es actualmente uno de los jefes disidentes más buscados del país.

Lea también: De la Corte al gabinete Petro: los retos de César Julio Valencia en el Ministerio de Justicia

