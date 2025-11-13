Ricky Martin y su regreso a la actuación en EE. UU.: se estrenó la segunda temporada de Palm Royale

Ricky Martin tiene 53 años y sigue ávido de experiencias nuevas que enriquezcan su carrera artística. Palm Royale, la serie que comenzó ya su segunda temporada por Apple TV+, es el vivo ejemplo de que regresar a la televisión norteamericana con un buen papel era una asignatura pendiente tras sus roles en General Hospital, por allá en los 90 o en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, en 2018.
Le puede interesar: ¿Quién es la persona más miserable del mundo? Esto es lo que dice Pluribus, la nueva serie del creador de Breaking Bad
Esta es una serie ambientada en los 60 con un elenco de lujo: Kristen Wiig, Allison Janney, Carol Burnett, Laura Dern, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy y Kaia Gerber.
EL COLOMBIANO conversó con Ricky Martin sobre esta experiencia en la que interpreta a Robert, un exmarine de la guerra de Corea y actual barman del Palm Royale, un personaje que, según él, le ha dejado profundas reflexiones personales.