¿Cómo el mundo puede lidiar con Donald Trump?

Donald Trump es un experto en dar bandazos, en jugar varias partidas de cartas al mismo tiempo. Mientras reunía actores del mundo estadounidense, árabe e israelí para concretar un cese al fuego en la Franja de Gaza —bajo la promesa de la gran riqueza que traería la reconstrucción después de los bombardeos—, presionaba con mensajes de prensa y redes para que le dieran el Premio Nobel de la Paz —una de esas cosas que no compra el dinero— y movía fuerza naval en el Caribe para destruir las lanchas en las que supuestamente latinoamericanos tratan de llevar cocaína a Estados Unidos. Luego estuvo su fracasado rol de pacificador en la guerra que hace más de tres años desató Rusia contra Ucrania, y también su manera de someter a Gustavo Petro, quien desde enero se le ha enfrentado y provocado, como sucedió hace semanas en Nueva York, cuando, con un megáfono, llamó a los soldados a que desobedecieran a su comandante en jefe.
Como un emperador del mundo, Trump se muestra imperturbable. No son pocos los que lo comparan con un nuevo César que espera que lo reciban con vítores por todo el mundo, mientras amenaza a quienes se le oponen con aranceles hiperbólicos. El mejor ejemplo se puede ver con el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien finalmente metió en la temida lista Clinton, donde van a parar los nombres de los narcotraficantes más “productivos” del planeta.